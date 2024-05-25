Існують ефективні способи, які можуть допомогти вам вивести з вашого улюбленого одягу будь-які плями.

Ви можете вивести будь-які плями з одягу, якщо будете знати, як правильно це робити. Ось інструкції для різноманітних видів плям:

Жир

Незалежно від того, готуєте ви курку чи готуєте улюблену заправку для салату, ви знаєте, як важко вивести жирні плями.

Почніть із покриття ураженої ділянки сухим розчинником, наприклад уайт-спиритом або ацетоном, у провітрюваному приміщенні. За допомогою очної піпетки промийте пляму ізопропіловим спиртом і добре висушіть. Розпиліть розведений мильний розчин для миття посуду на будь-який залишок і замочіть предмет у ферментному мийному засобі. Прати відповідно до інструкцій на етикетці.

Білок (як кров або жовток)

Якщо ви коли-небудь отримували трохи крові на своїй блузці або трохи заблуканого жовтка, коли розбивали яйце, ви мали справу з білковою плямою.

Розпиліть пляму розведеним мильним розчином для миття посуду та залиште. Промити в теплій воді. Якщо пляма залишилася, обробіть це місце ензимним миючим засобом. Прати відповідно до інструкцій на етикетці.

Фрукти або овочі

Натуральні барвники на фруктах і овочах можуть залишати плями, коли вони контактують з тканиною.

Розпиліть пляму розведеним мильним розчином для миття посуду, щоб видалити цукор. За допомогою піпетки промийте ділянку білим оцтом, а потім перекисом водню, щоб видалити залишки кольору. Додайте ензимний миючий засіб, щоб видалити залишки. Прати відповідно до інструкцій на етикетці.

Трава

Незалежно від того, чи гралися ваші діти на вулиці, чи ви працювали на подвір’ї, плями від трави легко знайти, особливо в теплу погоду.

Обробити ділянку сухим розчинником у добре провітрюваному приміщенні. Притисніть марлею і утрамбуйте щіткою з м’якою щетиною. Повторіть, щоб видалити якомога більше пігменту. Промийте ділянку ізопропіловим спиртом, утрамбуйте та дайте висохнути. Додайте ензимний миючий засіб, щоб вивести плями та їх залишки остаточно. Прати відповідно до інструкцій на етикетці.

Грязь

Грязьові плями є ще однією причиною проведення часу на свіжому повітрі. Якщо пляма змішана з травою, дотримуйтесь інструкцій, наведених вище. Однак чисті грязьові плями легше лікувати, оскільки вам не потрібно турбуватися про те, що пігмент трави потрапить на ваш одяг.

Струсіть або зішкрібте залишки. Попередньо обробіть пляму розведеним мильним розчином і замочіть. Обробити ензимним миючим засобом. Прати відповідно до інструкцій на етикетці.

Вино

Пролили вино на килим або одяг, потягуючи вечірній келих? Не хвилюйтеся. Видалити плями від червоного та білого вина ніколи не було так просто.

Червоне вино

Розпиліть пляму розведеним мильним розчином для миття посуду та утрамбуйте щіткою з м’якою щетиною. Промийте водою, нанесіть білий оцет і утрамбуйте. Дайте постояти кілька хвилин і знову промийте. Якщо пляма залишилася, нанесіть перекис водню та дайте постояти. Якщо пляма не зникає, нанесіть одну або дві краплі нашатирного спирту на вологу ділянку. Промити водою. Обробіть ензимним миючим засобом і виперіть відповідно до інструкцій на етикетці. Якщо вам все ще не вдалося вивести плями з одягу, нанесіть на пляму порошкоподібний нехлорований безпечний відбілювач, наприклад перкарбонат натрію. Повторне прання відповідно до інструкцій на етикетці.

Біле вино

Промийте пляму холодною водою. Збризніть розведеним мильним розчином для миття посуду. Обробіть ділянку ензимним миючим засобом. Прати відповідно до інструкцій на етикетці.

Кава або чай

Від вашої ранкової чашки кави до вечірньої чашки чаю, плями від цих напоїв є звичайним явищем, але їх легко вилікувати.

За допомогою піпетки промийте місце лимонним соком або білим оцтом, щоб видалити пляму. При необхідності обробіть сильнішим відбілювачем. Щоб допомогти видалити цукор або молоко, збризніть місце розведеним мильним розчином для миття посуду. Обробіть ділянку ензимним миючим засобом. Прати відповідно до інструкцій на етикетці.

Шоколад

Шматочки відламаного шоколаду можуть швидко розтанути на вашому одязі, якщо їх не помітити. Ми рекомендуємо зішкребти надлишки перед машинним пранням, щоб миючий засіб справді міг проникнути в пляму.

Акуратно зішкребіть надлишки шоколаду. Обприскайте місце розведеним мильним розчином для миття посуду. Обробіть ділянку ензимним миючим засобом, щоб видалити залишки. Прати відповідно до інструкцій по догляду.

Віск або камедь

З цими липкими речовинами легше впоратися, коли вони заморожені. Для цього можна прикласти лід до плями або помістити продукт у морозильну камеру.

Після заморожування зішкребте або відріжте якомога більше речовини. Видаліть залишки масляним розчинником або мінеральним спиртом. Промийте ізопропіловим спиртом і дайте висохнути. Обробити ензимним миючим засобом Прати відповідно до інструкцій по догляду.

Губна помада

Буває — поправляєш помаду пальцем, а потім переносиш її на сорочку. Незважаючи на те, що це розчаровує краса, ця пляма далеко не постійна.

Використовуйте ніж з тупим лезом, щоб видалити надлишки губної помади. За допомогою очної піпетки нанесіть сухий розчинник у добре провітрюваному приміщенні та утрамбуйте щіткою з м’якою щетиною. Промийте ділянку ізопропіловим спиртом і утрамбуйте. Повторюйте, доки всі плями не будуть видалені, і дайте висохнути. Збризніть розведеним мильним розчином для миття посуду. Обробіть ділянку ензимним миючим засобом. Прати відповідно до інструкцій по догляду.

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