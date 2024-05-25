Есть эффективные способы, которые могут помочь вам вывести с вашей любимой одежды любые пятна.

Вы можете вывести любые пятна с одежды, если будете знать, как правильно это делать. Вот инструкции для различных видов пятен:

Как вывести любые пятна с одежды

Жир

Независимо от того, готовите ли вы курицу или готовите любимую заправку для салата, вы знаете, как тяжело вывести жирные пятна.

Начните с покрытия пораженного участка сухим растворителем, например уайт-спиритом или ацетоном, в проветриваемом помещении. С помощью глазной пипетки промойте пятно изопропиловым спиртом и хорошо высушите. Распылите разведенный мыльный раствор для мытья посуды на любой остаток и замочите предмет в моющем средстве. Стирать в соответствии с инструкциями на этикетке.

Белок (как кровь или желток)

Если вы когда-нибудь получали немного крови на своей блузке или немного заблудшего желтка, когда разбивали яйцо, вы имели дело с белковым пятном.

Распылите пятно разведенным мыльным раствором для мытья посуды и оставьте. Промыть в теплой воде. Если пятно осталось, обработайте это место энзимным моющим средством. Стирать в соответствии с инструкциями на этикетке.

Фрукты или овощи

Натуральные красители на фруктах и ​​овощах могут оставлять пятна, когда они контактируют с тканью.

Распылите пятно разбавленным мыльным раствором для мытья посуды, чтобы удалить сахар. С помощью пипетки промойте участок белым уксусом, затем перекисью водорода, чтобы удалить остатки цвета. Добавьте энзимное моющее средство, чтобы удалить остатки. Стирать в соответствии с инструкциями на этикетке.

Трава

Независимо от того, играли ли ваши дети на улице, или вы работали во дворе, пятна от травы легко найти, особенно в теплую погоду.

Обработать участок сухим растворителем в хорошо проветриваемом помещении. Прижмите марлей и утрамбуйте щеткой с мягкой щетиной. Повторите, чтобы удалить больше пигмента. Промойте участок изопропиловым спиртом, утрамбуйте и дайте высохнуть. Добавьте энзимное моющее средство, чтобы окончательно вывести пятна и их остатки. Стирать в соответствии с инструкциями на этикетке.

Грязь

Грязевые пятна являются еще одной причиной времяпрепровождения на свежем воздухе. Если пятно смешано с травой, следуйте инструкциям, приведенным выше. Однако чистые грязевые пятна легче лечить, поскольку вам не нужно беспокоиться о том, что пигмент травы попадет на вашу одежду.

Встряхните или соскребите остатки. Предварительно обработайте пятно разбавленным мыльным раствором и замочите. Обработать энзимным моющим средством. Стирать в соответствии с инструкциями на этикетке.

Вино

Пролили вино на ковер или одежду, потягивая вечерний бокал? Не беспокойтесь. Удалить пятна от красного и белого вина никогда не было так просто.

Красное вино

Распылите пятно разбавленным мыльным раствором для мытья посуды и утрамбуйте щеткой с мягкой щетиной. Промойте водой, нанесите белый уксус и утрамбуйте. Дайте постоять несколько минут и снова промойте. Если пятно осталось, нанесите перекись водорода и дайте постоять. Если пятно не исчезает, нанесите одну или две капли нашатырного спирта на влажный участок. Промыть водой. Обработайте энзимным моющим средством и постирайте в соответствии с инструкциями на этикетке. Если вам не удалось вывести пятна из одежды, нанесите на пятно порошкообразный нехлорированный безопасный отбеливатель, например перкарбонат натрия. Повторная стирка в соответствии с инструкциями на этикетке.

Белое вино

Промойте пятно холодной водой. Сбрызните разбавленным мыльным раствором для мытья посуды. Обработайте участок энзимным моющим средством. Стирать в соответствии с инструкциями на этикетке.

Кофе или чай

От вашей утренней чашки кофе до вечерней чашки чая, пятна от этих напитков являются обычным явлением, но их легко вылечить.

С помощью пипетки промойте место лимонным соком или белым уксусом, чтобы удалить пятно. При необходимости обработайте более сильным отбеливателем. Чтобы помочь удалить сахар или молоко, сбрызните место разведенным мыльным раствором для мытья посуды. Обработайте участок энзимным моющим средством. Стирать в соответствии с инструкциями на этикетке.

Шоколад

Кусочки отломанного шоколада могут быстро растаять на вашей одежде, если их не заметить. Мы рекомендуем соскоблить излишки перед машинной стиркой, чтобы моющее средство действительно могло проникнуть в пятно.

Аккуратно соскребите излишки шоколада. Опрыскивайте место разбавленным мыльным раствором для мытья посуды. Разделайте участок энзимным моющим средством, чтобы удалить остатки. Стирать в соответствии с инструкциями по уходу.

Воск или камедь

С этими липкими веществами легче справиться, когда они заморожены. Для этого можно приложить лед к пятну или поместить продукт в морозильную камеру.

После замораживания соскоблите или отрежьте как можно больше вещества. Удалите остатки масляным растворителем или минеральным спиртом. Промойте изопропиловым спиртом и дайте высохнуть. Обработать энзимным моющим средством Стирать в соответствии с инструкциями по уходу.

Губная помада

Бывает – поправляешь помаду пальцем, а потом переносишь ее на рубашку. Несмотря на то, что это разочаровывает красота, это пятно далеко не постоянно.

Используйте нож с тупым лезвием, чтобы удалить излишки губной помады. С помощью глазной пипетки нанесите в хорошо проветриваемом помещении сухой растворитель и утрамбуйте щеткой с мягкой щетиной. Промойте участок изопропиловым спиртом и утрамбуйте. Повторяйте, пока все пятна не будут удалены, и дайте высохнуть. Сбрызните разбавленным мыльным раствором для мытья посуды. Обработайте участок энзимным моющим средством. Стирать в соответствии с инструкциями по уходу.

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