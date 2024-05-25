Вы можете вывести любые пятна с одежды, если будете знать, как правильно это делать. Вот инструкции для различных видов пятен:
Как вывести любые пятна с одежды
Жир
Независимо от того, готовите ли вы курицу или готовите любимую заправку для салата, вы знаете, как тяжело вывести жирные пятна.
- Начните с покрытия пораженного участка сухим растворителем, например уайт-спиритом или ацетоном, в проветриваемом помещении.
- С помощью глазной пипетки промойте пятно изопропиловым спиртом и хорошо высушите.
- Распылите разведенный мыльный раствор для мытья посуды на любой остаток и замочите предмет в моющем средстве.
- Стирать в соответствии с инструкциями на этикетке.
Белок (как кровь или желток)
Если вы когда-нибудь получали немного крови на своей блузке или немного заблудшего желтка, когда разбивали яйцо, вы имели дело с белковым пятном.
- Распылите пятно разведенным мыльным раствором для мытья посуды и оставьте.
- Промыть в теплой воде.
- Если пятно осталось, обработайте это место энзимным моющим средством.
- Стирать в соответствии с инструкциями на этикетке.
Фрукты или овощи
Натуральные красители на фруктах и овощах могут оставлять пятна, когда они контактируют с тканью.
- Распылите пятно разбавленным мыльным раствором для мытья посуды, чтобы удалить сахар.
- С помощью пипетки промойте участок белым уксусом, затем перекисью водорода, чтобы удалить остатки цвета.
- Добавьте энзимное моющее средство, чтобы удалить остатки.
- Стирать в соответствии с инструкциями на этикетке.
Трава
Независимо от того, играли ли ваши дети на улице, или вы работали во дворе, пятна от травы легко найти, особенно в теплую погоду.
- Обработать участок сухим растворителем в хорошо проветриваемом помещении.
- Прижмите марлей и утрамбуйте щеткой с мягкой щетиной.
- Повторите, чтобы удалить больше пигмента.
- Промойте участок изопропиловым спиртом, утрамбуйте и дайте высохнуть.
- Добавьте энзимное моющее средство, чтобы окончательно вывести пятна и их остатки.
- Стирать в соответствии с инструкциями на этикетке.
Грязь
Грязевые пятна являются еще одной причиной времяпрепровождения на свежем воздухе. Если пятно смешано с травой, следуйте инструкциям, приведенным выше. Однако чистые грязевые пятна легче лечить, поскольку вам не нужно беспокоиться о том, что пигмент травы попадет на вашу одежду.
- Встряхните или соскребите остатки.
- Предварительно обработайте пятно разбавленным мыльным раствором и замочите.
- Обработать энзимным моющим средством.
- Стирать в соответствии с инструкциями на этикетке.
Вино
Пролили вино на ковер или одежду, потягивая вечерний бокал? Не беспокойтесь. Удалить пятна от красного и белого вина никогда не было так просто.
Красное вино
- Распылите пятно разбавленным мыльным раствором для мытья посуды и утрамбуйте щеткой с мягкой щетиной.
- Промойте водой, нанесите белый уксус и утрамбуйте.
- Дайте постоять несколько минут и снова промойте.
- Если пятно осталось, нанесите перекись водорода и дайте постоять.
- Если пятно не исчезает, нанесите одну или две капли нашатырного спирта на влажный участок. Промыть водой.
- Обработайте энзимным моющим средством и постирайте в соответствии с инструкциями на этикетке.
- Если вам не удалось вывести пятна из одежды, нанесите на пятно порошкообразный нехлорированный безопасный отбеливатель, например перкарбонат натрия.
- Повторная стирка в соответствии с инструкциями на этикетке.
Белое вино
- Промойте пятно холодной водой.
- Сбрызните разбавленным мыльным раствором для мытья посуды.
- Обработайте участок энзимным моющим средством.
- Стирать в соответствии с инструкциями на этикетке.
Кофе или чай
От вашей утренней чашки кофе до вечерней чашки чая, пятна от этих напитков являются обычным явлением, но их легко вылечить.
- С помощью пипетки промойте место лимонным соком или белым уксусом, чтобы удалить пятно.
- При необходимости обработайте более сильным отбеливателем.
- Чтобы помочь удалить сахар или молоко, сбрызните место разведенным мыльным раствором для мытья посуды.
- Обработайте участок энзимным моющим средством.
- Стирать в соответствии с инструкциями на этикетке.
Шоколад
Кусочки отломанного шоколада могут быстро растаять на вашей одежде, если их не заметить. Мы рекомендуем соскоблить излишки перед машинной стиркой, чтобы моющее средство действительно могло проникнуть в пятно.
- Аккуратно соскребите излишки шоколада.
- Опрыскивайте место разбавленным мыльным раствором для мытья посуды.
- Разделайте участок энзимным моющим средством, чтобы удалить остатки.
- Стирать в соответствии с инструкциями по уходу.
Воск или камедь
С этими липкими веществами легче справиться, когда они заморожены. Для этого можно приложить лед к пятну или поместить продукт в морозильную камеру.
- После замораживания соскоблите или отрежьте как можно больше вещества.
- Удалите остатки масляным растворителем или минеральным спиртом.
- Промойте изопропиловым спиртом и дайте высохнуть.
- Обработать энзимным моющим средством
- Стирать в соответствии с инструкциями по уходу.
Губная помада
Бывает – поправляешь помаду пальцем, а потом переносишь ее на рубашку. Несмотря на то, что это разочаровывает красота, это пятно далеко не постоянно.
- Используйте нож с тупым лезвием, чтобы удалить излишки губной помады.
- С помощью глазной пипетки нанесите в хорошо проветриваемом помещении сухой растворитель и утрамбуйте щеткой с мягкой щетиной.
- Промойте участок изопропиловым спиртом и утрамбуйте.
- Повторяйте, пока все пятна не будут удалены, и дайте высохнуть.
- Сбрызните разбавленным мыльным раствором для мытья посуды.
- Обработайте участок энзимным моющим средством.
- Стирать в соответствии с инструкциями по уходу.
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