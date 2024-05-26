Запобігти усадці одягу, насправді, дуже легко, адже для цього потрібно знати всього лиш кілька дієвих порад від експертів. Ось вони.

Як запобігти усадці одягу

Дотримуйтесь цих порад для прання навіть найделікатнішого одягу, щоб запобігти усадці одягу.

Завжди перевіряйте етикетку щодо догляду

Ключ до того, як навчитися не стискати одяг, — це завжди дотримуватися інструкцій на етикетці. Цей ярлик, розташований на внутрішній стороні одягу, вказує на найкращий спосіб прання, сушіння та прасування, щоб ваш одяг залишався у первозданному вигляді.

«Найпоширенішою причиною, чому одяг втрачає свою форму та красу, є те, що ми його перемо занадто часто або неправильно», — пояснює експерт. «Завжди важливо перевіряти етикетку щодо догляду перед пранням одягу, оскільки деякі матеріали більш сприйнятливі до усадки та втрати форми та блиску, якщо їх не прати належним чином».

Як символи, так і письмові інструкції часто містяться на бирці одягу, і інструкції можуть бути досить конкретними. Уважно дотримуйтеся їх, і усадка або пошкодження не будуть проблемою. Якщо прати одяг відповідно до етикетки, правильно сортувати його та використовувати відповідний пральний порошок, він прослужить набагато довше.

Спочатку очистіть будь-які плями

Якщо ви помітили пляму на одязі, краще спочатку впоратися з невеликою ділянкою, а не прати її та сподіватися на краще. «Це не тільки допоможе видалити будь-які стійкі плями, але також може допомогти в процесі чищення, коли пральній машині не потрібно працювати так важко, щоб видалити плями, і ви можете вибрати більш щадний цикл», — каже експерт.

Виберіть більш прохолодну температуру води

Експерт каже, що прати одяг у прохолодній або теплій воді, а не при дуже високій температурі, «щадніше для вашого одягу» і це допоможе запобігти усадці одягу. Це тому, що гаряча вода часто спричиняє непотрібний знос. Якщо ви турбуєтеся про те, що ваш одяг недостатньо чистий, знайте, що сучасні пральні порошки містять як ензими, так і поверхнево-активні речовини, які надзвичайно ефективні навіть за низьких температур.

«Якщо ваш одяг не сильно забруднений або виготовлений із міцнішого текстилю, його зазвичай добре прати при 30°C», — каже експерт. «Це має бути ваш стандартний варіант, оскільки це чудова температура для прання одягу із синтетичних сумішей, делікатних речей, а також одягу та тканин, які не сильно забруднені».

Єдиний виняток – якщо ви перете свій одяг з міркувань гігієни. Ми рекомендуємо прати інтимний одяг, наприклад нижню білизну та постільну білизну, при вищій температурі, ближче до 60 °C.

Прати тільки в міру необхідності

Багато предметів одягу, включно з джинсами, светрами, костюмами чи піджаками, а також деякими сукнями чи більш красивими речами, які носять лише протягом короткого часу, не потрібно прати кожного разу, якщо вони не забруднені.

«Завжди варто критично подумати про те, чи потрібно вам прати одяг», — каже експерт. «Сьогодні ми надто часто перемо наш одяг, через що він тьмяніє, стискається та втрачає форму».

Способи освіжити одяг між праннями:

Пропарювання

Чищення зубів

Прасування

Провітрювання

Освіжувачі тканин

Завжди дотримуйтесь інструкцій щодо сушіння

Усадка часто відбувається, коли одяг піддається надмірному нагріванню під час циклу прання або сушіння в барабані. Інструкції щодо сушіння на вашій етикетці вказуватимуть, чи можна одяг проходити звичайний цикл сушіння, чи потрібно його сушити в сушильній машині, чи він потребує іншого догляду, наприклад сушіння на плоскій поверхні чи сушіння на шнурку. Будьте обережні під час сушіння на відкритому повітрі; Якщо одяг надто довго залишати на вулиці на сонці, це може пошкодити його, зістарити та дати усадку. Тому, щоб запобігти усадці одягу, сушіть його правильно.

«Існує багато способів висушити білизну, але деякі способи є дбайливішими, ніж інші, і можуть продовжити термін служби вашого одягу», — каже експерт. «Більшість речей прослужать довше і збережуть свою форму, якщо ви дасте їм повільно висохнути на сушарці або вішалці. Що стосується в’язаних речей, вам слід сушити їх на рівній поверхні, щоб допомогти їм зберегти свою форму».

Він додає, що сушіння в барабані не тільки погано з точки зору споживання енергії, але також може стиснути ваш одяг і пошкодити текстиль. З цієї причини він рекомендує використовувати для постільної білизни та рушників лише сушку. Якщо ви віддаєте перевагу сушити в машині, використовуйте кульки для сушіння, щоб скоротити час сушіння та усунути статику.

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