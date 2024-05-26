Предотвратить усадку одежды на самом деле очень легко, ведь для этого нужно знать всего лишь несколько действенных советов от экспертов. Вот они.

Как предотвратить усадку одежды

Следуйте этим советам для стирки даже самой деликатной одежды, чтобы предотвратить усадку одежды.

Всегда проверяйте этикетку по уходу

Ключ к тому, как научиться не сжимать одежду, – это всегда следовать инструкциям на этикетке. Этот ярлык, расположенный на внутренней стороне одежды, указывает на лучший способ стирки, сушки и утюжка, чтобы ваша одежда оставалась в первозданном виде.

«Самая распространенная причина, почему одежда теряет свою форму и красоту, является то, что мы ее победим слишком часто или неправильно», — объясняет эксперт. «Всегда важно проверять этикетку по уходу перед стиркой одежды, поскольку некоторые материалы более восприимчивы к усадке и потере формы и блеска, если их не стирать должным образом».

Как символы, так и письменные инструкции часто содержатся на бирке одежды и инструкции могут быть достаточно конкретными. Внимательно соблюдайте их и усадка или повреждение не будут проблемой. Если стирать одежду в соответствии с этикеткой, правильно сортировать ее и использовать соответствующий стиральный порошок, она прослужит намного дольше.

Сначала очистите любые пятна

Если вы заметили пятно на одежде, лучше сначала справиться с небольшим участком, а не стирать его и надеяться на лучшее. «Это не только поможет удалить какие-либо устойчивые пятна, но также может помочь в процессе чистки, когда стиральной машине не нужно работать так трудно, чтобы удалить пятна, и вы можете выбрать более щадящий цикл», – говорит эксперт.

Выберите более прохладную температуру воды

Эксперт говорит, что стирать одежду в прохладной или теплой воде, а не при очень высокой температуре, «щадящей для вашей одежды» и это поможет предотвратить усадку одежды. Это потому, что горячая вода часто влечет за собой ненужный износ. Если вы беспокоитесь о том, что ваша одежда недостаточно чиста, знайте, что современные стиральные порошки содержат как энзимы, так и поверхностно-активные вещества, которые чрезвычайно эффективны даже при низких температурах.

«Если ваша одежда не сильно загрязнена или изготовлена ​​из более прочного текстиля, ее обычно хорошо стирать при 30°C», — говорит эксперт. «Это должен быть ваш стандартный вариант, поскольку это отличная температура для стирки одежды из синтетических смесей, деликатных вещей, а также одежды и тканей, которые не сильно загрязнены».

Единственное исключение – если вы стираете свою одежду из соображений гигиены. Мы рекомендуем стирать интимную одежду, например нижнее белье и постельное белье, при более высокой температуре, ближе к 60 °C.

Стирать только по мере необходимости

Многие предметы одежды, включая джинсы, свитера, костюмы или пиджаки, а также некоторые платья или красивые вещи, которые носят только в течение короткого времени, не нужно стирать каждый раз, если они не загрязнены.

«Всегда стоит критически подумать о том, нужно ли вам стирать одежду», – говорит эксперт. «Сегодня мы слишком часто стираем нашу одежду, из-за чего она тускнеет, сжимается и теряет форму».

Способы освежить одежду между стирками:

Пропаривание

Чистка зубов

Глажка

Проветривание

Освежители тканей

Всегда следуйте инструкциям по сушке

Усадка часто происходит, когда одежда подвергается чрезмерному нагреву во время цикла стирки или сушки в барабане. Инструкции по сушке на вашей этикетке будут указывать, можно ли одежду проходить обычный цикл сушки, нужно ли ее сушить в сушильной машине, или она требует другого ухода, например сушки на плоской поверхности или сушки на шнурке. Будьте осторожны во время сушки на открытом воздухе; Если одежду слишком долго оставлять на улице на солнце, это может повредить ее, состарить и дать усадку. Поэтому, чтобы предотвратить усадку одежды, сушите ее правильно.

«Существует много способов высушить белье, но некоторые способы более бережны, чем другие, и могут продлить срок службы вашей одежды», — говорит эксперт. «Большинство вещей прослужат дольше и сохранят свою форму, если вы дадите им медленно высохнуть на сушилке или вешалке. Что касается вязаных вещей, вам следует сушить их на ровной поверхности, чтобы помочь им сохранить свою форму».

Он добавляет, что сушка в барабане не только плохо с точки зрения потребления энергии, но также может сжать вашу одежду и повредить текстиль. По этой причине он рекомендует использовать для постельного белья и полотенец только сушку. Если вы предпочитаете сушить в машине, используйте шарики для сушки, чтобы сократить время сушки и устранить статику.

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