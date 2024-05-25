Існують поради, які допоможуть вам випрати ковдру з підігрівом так, щоб не пошкодити її.

Випрати ковдру з підігрівом так, щоб не пошкодити її - це доволі важке завдання, адже воно трохи відрізняється від прання звичайної ковдри. Однак, ви може впоратися з ним, якщо скористаєтеся правильними порадами.

Як випрати ковдру з підігрівом в машині

Якщо ваша ковдра з підігрівом це дозволяє, від’єднайте елементи керування та шнури, каже експерт. В іншому випадку ви не зможете випрати ковдру з підігрівом у пральній машині. Деякі нові ковдри з підігрівом розроблені таким чином, щоб витримувати прання в машині, але спершу ознайомтеся з інструкціями виробника щодо догляду.

Від'єднайте ковдру з підігрівом і від'єднайте елементи керування та шнур живлення. Попередньо обробіть плями, додавши невелику кількість натурального миючого засобу на проблемну ділянку та промокнувши чистою серветкою з мікрофібри. Якщо це велика ковдра, виперіть її окремо, щоб у ній було достатньо місця для переміщення. Прати в делікатному режимі холодною водою з м’яким миючим засобом. Обережно вичавіть зайву воду з ковдри. Уникайте скручування або скручування, оскільки це може пошкодити проводку. Розкладіть ковдру, щоб вона висохла на повітрі. Зачекайте, доки він повністю висохне, перш ніж підключати його знову.

Як випрати ковдру з підігрівом вручну

Як і під час машинного прання, від’єднайте регулятор і шнур від ковдри з підігрівом і перевірте інструкції виробника щодо догляду, щоб переконатися, що вашу ковдру з підігрівом можна випрати вручну.

Від'єднайте ковдру з підігрівом і від'єднайте елементи керування та шнур живлення. Попередньо обробіть плями, додавши невелику кількість натурального миючого засобу на проблемну ділянку та промокнувши чистою серветкою з мікрофібри. Наповніть миску (або чисту ванну) теплою водою. Додайте невелику кількість натурального миючого засобу в раковину (або ванну) Трохи збовтайте воду і повністю занурте ковдру у воду. Залиште ковдру в мильній воді на 10-15 хвилин. Злегка потріть тканину руками, щоб випрати ковдру вручну. Злийте мильну воду, наповніть раковину (або ванну) і прополощіть ковдру. Обережно натисніть або вичавіть надлишок води з ковдри. Уникайте скручування або скручування, оскільки це може пошкодити проводку. Розкладіть ковдру, щоб вона висохла на повітрі. Зачекайте, доки він повністю висохне, перш ніж підключати його знову.

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