Випрати ковдру з підігрівом так, щоб не пошкодити її - це доволі важке завдання, адже воно трохи відрізняється від прання звичайної ковдри. Однак, ви може впоратися з ним, якщо скористаєтеся правильними порадами.

Як випрати ковдру з підігрівом в машині

Якщо ваша ковдра з підігрівом це дозволяє, від’єднайте елементи керування та шнури, каже експерт. В іншому випадку ви не зможете випрати ковдру з підігрівом у пральній машині. Деякі нові ковдри з підігрівом розроблені таким чином, щоб витримувати прання в машині, але спершу ознайомтеся з інструкціями виробника щодо догляду.

  1. Від'єднайте ковдру з підігрівом і від'єднайте елементи керування та шнур живлення.
  2. Попередньо обробіть плями, додавши невелику кількість натурального миючого засобу на проблемну ділянку та промокнувши чистою серветкою з мікрофібри.
  3. Якщо це велика ковдра, виперіть її окремо, щоб у ній було достатньо місця для переміщення.
  4. Прати в делікатному режимі холодною водою з м’яким миючим засобом.
  5. Обережно вичавіть зайву воду з ковдри. Уникайте скручування або скручування, оскільки це може пошкодити проводку.
  6. Розкладіть ковдру, щоб вона висохла на повітрі. Зачекайте, доки він повністю висохне, перш ніж підключати його знову.
  7. ковдра

Як випрати ковдру з підігрівом вручну

Як і під час машинного прання, від’єднайте регулятор і шнур від ковдри з підігрівом і перевірте інструкції виробника щодо догляду, щоб переконатися, що вашу ковдру з підігрівом можна випрати вручну.

  1. Від'єднайте ковдру з підігрівом і від'єднайте елементи керування та шнур живлення.
  2. Попередньо обробіть плями, додавши невелику кількість натурального миючого засобу на проблемну ділянку та промокнувши чистою серветкою з мікрофібри.
  3. Наповніть миску (або чисту ванну) теплою водою.
  4. Додайте невелику кількість натурального миючого засобу в раковину (або ванну)
  5. Трохи збовтайте воду і повністю занурте ковдру у воду.
  6. Залиште ковдру в мильній воді на 10-15 хвилин.
  7. Злегка потріть тканину руками, щоб випрати ковдру вручну.
  8. Злийте мильну воду, наповніть раковину (або ванну) і прополощіть ковдру.
  9. Обережно натисніть або вичавіть надлишок води з ковдри. Уникайте скручування або скручування, оскільки це може пошкодити проводку.
  10. Розкладіть ковдру, щоб вона висохла на повітрі. Зачекайте, доки він повністю висохне, перш ніж підключати його знову.

ковдра

Читайте також:

Як прати флісові ковдри: простий та швидкий спосіб

Як випрати ковдру з підігрівом: 4 перевірені кроки

Як правильно випрати ковдру: секрети, про які знають усі хороші господині