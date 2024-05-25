Существуют советы, которые помогут вам постирать одеяло с подогревом так, чтобы не повредить его.

Выстирать одеяло с подогревом так, чтобы не повредить его – это довольно трудная задача, ведь она немного отличается от стирки обычного одеяла. Однако, вы можете справиться с ним, если воспользуетесь правильными советами.

Как постирать одеяло с подогревом в машине

Если ваше одеяло с подогревом позволяет, отсоедините элементы управления и шнуры, говорит эксперт. В противном случае вы не сможете постирать одеяло с подогревом в стиральной машине. Некоторые новые одеяла с подогревом разработаны таким образом, чтобы выдерживать стирку в машине, но сначала ознакомьтесь с инструкциями производителя по уходу.

Отсоедините одеяло с подогревом и отсоедините элементы управления и шнур питания. Предварительно обработайте пятна, добавив небольшое количество натурального моющего средства на проблемный участок и промокнув чистой салфеткой из микрофибры. Если это большое одеяло, стирайте его отдельно, чтобы в нем было достаточно места для перемещения. Стирать в щекотливом режиме холодной водой с мягким моющим средством. Осторожно выжмите лишнюю воду из одеяла. Избегайте скручивания или скручивания, так как это может повредить проводку. Разложите одеяло, чтобы оно высохло на воздухе. Подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем подключать его снова.

Как постирать одеяло с подогревом вручную

Как и во время машинной стирки, отсоедините регулятор и шнур от одеяла с подогревом и проверьте инструкции производителя по уходу, чтобы убедиться, что ваше одеяло с подогревом можно постирать вручную.

Отсоедините одеяло с подогревом и отсоедините элементы управления и шнур питания. Предварительно обработайте пятна, добавив небольшое количество натурального моющего средства на проблемный участок и промокнув чистой салфеткой из микрофибры. Наполните миску (или чистую ванночку) теплой водой. Добавьте небольшое количество натурального моющего средства в раковину (или в ванну). Немного взболтайте воду и полностью окуните одеяло в воду. Оставьте одеяло в мыльной воде на 10-15 минут. Слегка потрите ткань руками, чтобы постирать одеяло вручную. Слейте мыльную воду, наполните раковину (или ванную) и прополощите одеяло. Осторожно нажмите или выдавите излишек воды из одеяла. Избегайте скручивания или скручивания, так как это может повредить проводку. Разложите одеяло, чтобы оно высохло на воздухе. Подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем подключать его снова.

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