Выстирать одеяло с подогревом так, чтобы не повредить его – это довольно трудная задача, ведь она немного отличается от стирки обычного одеяла. Однако, вы можете справиться с ним, если воспользуетесь правильными советами.
Как постирать одеяло с подогревом в машине
Если ваше одеяло с подогревом позволяет, отсоедините элементы управления и шнуры, говорит эксперт. В противном случае вы не сможете постирать одеяло с подогревом в стиральной машине. Некоторые новые одеяла с подогревом разработаны таким образом, чтобы выдерживать стирку в машине, но сначала ознакомьтесь с инструкциями производителя по уходу.
- Отсоедините одеяло с подогревом и отсоедините элементы управления и шнур питания.
- Предварительно обработайте пятна, добавив небольшое количество натурального моющего средства на проблемный участок и промокнув чистой салфеткой из микрофибры.
- Если это большое одеяло, стирайте его отдельно, чтобы в нем было достаточно места для перемещения.
- Стирать в щекотливом режиме холодной водой с мягким моющим средством.
- Осторожно выжмите лишнюю воду из одеяла. Избегайте скручивания или скручивания, так как это может повредить проводку.
- Разложите одеяло, чтобы оно высохло на воздухе. Подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем подключать его снова.
Как постирать одеяло с подогревом вручную
Как и во время машинной стирки, отсоедините регулятор и шнур от одеяла с подогревом и проверьте инструкции производителя по уходу, чтобы убедиться, что ваше одеяло с подогревом можно постирать вручную.
- Отсоедините одеяло с подогревом и отсоедините элементы управления и шнур питания.
- Предварительно обработайте пятна, добавив небольшое количество натурального моющего средства на проблемный участок и промокнув чистой салфеткой из микрофибры.
- Наполните миску (или чистую ванночку) теплой водой.
- Добавьте небольшое количество натурального моющего средства в раковину (или в ванну).
- Немного взболтайте воду и полностью окуните одеяло в воду.
- Оставьте одеяло в мыльной воде на 10-15 минут.
- Слегка потрите ткань руками, чтобы постирать одеяло вручную.
- Слейте мыльную воду, наполните раковину (или ванную) и прополощите одеяло.
- Осторожно нажмите или выдавите излишек воды из одеяла. Избегайте скручивания или скручивания, так как это может повредить проводку.
- Разложите одеяло, чтобы оно высохло на воздухе. Подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем подключать его снова.
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