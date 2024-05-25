Згідно з умовами користування кредитною карткою "Універсальна", за її активації було встановлено кредитний ліміт 17 000 грн, а після його змінили.

Жінка підписала заяву з "ПриватБанк", але не була поінформована про умови кредитного договору, через що вона вимагає визнати її недійсною. Про це йдеться у рішенні Вінницького міського суду, опублікованому 15 квітня 2024 року.

25 вересня 2018 року жінці в ПриватБанку було відкрито рахунок та видано картку "Для виплат". З настанням кінця терміну дії цієї картки, 13 листопада 2020 року, вона звернулася до банку з проханням продовжити її дію. Під час візиту до банку їй запропонували оформити нову картку "Універсальна", однак про наявний кредитний ліміт їй не повідомили.

При оформленні "Універсальної" картки жінка підписала заяву на планшеті працівника банку. За поясненнями банку, заява разом з умовами і правилами надання банківських послуг формує договір банківського рахунку, який включає умови кредитної лінії. Таким чином, 13 листопада 2020 року було укладено кредитний договір за допомогою підписаної заяви про приєднання до договору.

Жінка стверджує, що у підписаній на планшеті заяві були відсутні суттєві умови кредитного договору. Оскільки банк має екземпляр відсканованого підпису, на думку жінки, ПриватБанк може формувати заяву про приєднання з будь-яким змістом, використовуючи її підпис.

Окрім того, згідно умов користування кредитною карткою "Універсальна" при її активації було встановлено кредитний ліміт 17 000 грн. В подальшому, як стало відомо позивачеві, банком безпідставно та без згоди позивача 16.04.2021 року було збільшено ліміт до 42 000 грн., взагалі не перевіряючи платоспроможність позивача, що сприяло списанню більшої суми коштів при незаконному доступі до картки в подальшому шахраями.

Суд відхилив позов жінки, зазначивши, що вона підтвердила факт підписання заяви 13 листопада 2020 року, що свідчить про наявність кредитних відносин з ПриватБанком. Суд також вказав, що жінка не змогла надати докази порушення її прав. Кредитний договір відповідає законодавчим нормам України (ст. 207, 208, 1047, ч. 1 ст. 1055 ЦК України) і був належно оформлений у письмовій формі через підписання сторонами анкети-заяви про приєднання до умов та правил ПриватБанку, що забезпечує свободу кредитних угод.

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