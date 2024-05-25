Согласно условиям пользования кредитной картой "Универсальная", при ее активации был установлен кредитный лимит 17 000 грн, а после его поменяли.

Женщина подписала заявление с "ПриватБанк", но не была проинформирована об условиях кредитного договора, из-за чего она требует признать его недействительным. Об этом говорится в решении Винницкого городского суда, опубликованном 15 апреля 2024 года.

25 сентября 2018 года женщине в ПриватБанке был открыт счет и выдана карточка "Для выплат". С наступлением конца срока действия этой карты, 13 ноября 2020 года, она обратилась в банк с просьбой продлить ее действие. Во время визита в банк ей предложили оформить новую карточку "Универсальная", однако об имеющемся кредитном лимите ей не сообщили.

При оформлении "Универсальной" карты женщина подписала заявление на планшете работника банка. По объяснениям банка, заявление вместе с условиями и правилами предоставления банковских услуг формирует договор банковского счета, включающий условия кредитной линии. Таким образом, 13 ноября 2020 г. был заключен кредитный договор с помощью подписанного заявления о присоединении к договору.

Женщина утверждает, что в подписанном на планшете заявлении отсутствовали существенные условия кредитного договора. Поскольку у банка есть экземпляр отсканированной подписи, по мнению женщины, ПриватБанк может формировать заявление о присоединении с любым содержанием, используя его подпись.

Кроме того, согласно условиям пользования кредитной картой "Универсальная", при ее активации был установлен кредитный лимит 17 000 грн. В дальнейшем, как стало известно истцу, банком безосновательно и без согласия истца 16.04.2021 был увеличен лимит до 42 000 грн., вообще не проверяя платежеспособность истца, что способствовало списанию большей суммы средств при незаконном доступе к карточке в дальнейшем мошенниками.

Суд отклонил иск женщины, отметив, что она подтвердила факт подписания заявления 13 ноября 2020, что свидетельствует о наличии кредитных отношений с ПриватБанком. Суд также указал, что женщина не смогла предоставить доказательства нарушения ее прав. Кредитный договор соответствует законодательным нормам Украины (ст. 207, 208, 1047, ч. 1 ст. 1055 ГК Украины) и был надлежащим образом оформлен в письменной форме через подписание сторонами анкеты-заявления о присоединении к условиям и правилам ПриватБанка, что обеспечивает свободу кредитных соглашений .

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