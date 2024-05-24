Правильно почистити будь-який килим цілком реально з правильними та ефективними лайфхаками. Ось як це зробити:
Як почистити плетений килим
Ткані або плетені килими часто виготовляються з бавовни, і їх слід чистити м’яким мильним розчином для посуду та водою.
- Ретельно пропилососьте килим, щоб видалити будь-який бруд і сміття.
- Наповніть відро теплою водою і додайте кілька крапель м’якого рідкого мильного засобу.
- Використовуйте щітку з м’якою щетиною, змочену в мильному розчині, і обережно потріть килим у напрямку плетіння.
- Зосередьтеся на будь-яких плямах або дуже забруднених ділянках, але уникайте надмірного чищення, щоб запобігти пошкодженню волокон.
- Змочіть тканину чистою водою і ретельно прополощіть килимок. Крім того, винесіть килим на вулицю та промийте його за допомогою шланга.
- Дайте килиму добре висохнути на повітрі в добре провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів.
Як почистити килим з малюнком
Під час чищення килима з візерунками важливо використовувати засоби, які не пошкодять волокна та візерунки.
- Ретельно пропилососьте килим, щоб видалити будь-який бруд і сміття.
- Наповніть відро холодною водою і додайте кілька крапель м’якого рідкого мильного засобу.
- Використовуйте щітку з м’якою щетиною, змочену в мильному розчині, і обережно промокніть килим.
- Промийте килим, щоб не залишилося мильного розчину.
- Дайте килиму добре висохнути на повітрі в добре провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів.
Як почистити сизалевий килим
Килимки із сизалю виготовлені з натуральних рослинних волокон, і їх слід обережно чистити. Через їх склад ви ніколи не повинні мочити сизалеві килими під час чищення.
- Пропилососьте килимок, щоб видалити будь-який бруд або сміття.
- Посипте харчовою содою килим.
- Використовуючи м’яку щітку, обережно почистіть килимок.
- Залиште харчову соду на килимку на кілька годин.
- Пилососіть харчову соду.
Як почистити хутряний килим
Краще обробити хутряний килим точково, щоб не пошкодити волокна. Під час сушіння уникайте використання обігрівачів або сушарки, оскільки вони можуть пошкодити волокна хутра.
- Пропилососьте або витрусіть килим назовні, щоб видалити будь-який бруд або сміття.
- Використовуйте щітку з м’якою щетиною, щоб видалити залишки бруду або пилу.
- Наповніть відро холодною водою і додайте кілька крапель м’якого рідкого мильного засобу.
- Змочіть тканину в розчині та обережно промокніть будь-які плями або помітно забруднені ділянки.
- Промийте тканину чистою водою і знову промокніть оброблені ділянки, щоб видалити залишки мила.
- Дайте килимку повністю висохнути на повітрі.
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