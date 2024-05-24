Існує кілька ефективних лайфхаків, які можуть лопомогти правильно почистити будб-який килим.

Правильно почистити будь-який килим цілком реально з правильними та ефективними лайфхаками. Ось як це зробити:

Як почистити плетений килим

Ткані або плетені килими часто виготовляються з бавовни, і їх слід чистити м’яким мильним розчином для посуду та водою.

Ретельно пропилососьте килим, щоб видалити будь-який бруд і сміття. Наповніть відро теплою водою і додайте кілька крапель м’якого рідкого мильного засобу. Використовуйте щітку з м’якою щетиною, змочену в мильному розчині, і обережно потріть килим у напрямку плетіння. Зосередьтеся на будь-яких плямах або дуже забруднених ділянках, але уникайте надмірного чищення, щоб запобігти пошкодженню волокон. Змочіть тканину чистою водою і ретельно прополощіть килимок. Крім того, винесіть килим на вулицю та промийте його за допомогою шланга. Дайте килиму добре висохнути на повітрі в добре провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів.

Як почистити килим з малюнком

Під час чищення килима з візерунками важливо використовувати засоби, які не пошкодять волокна та візерунки.

Ретельно пропилососьте килим, щоб видалити будь-який бруд і сміття. Наповніть відро холодною водою і додайте кілька крапель м’якого рідкого мильного засобу. Використовуйте щітку з м’якою щетиною, змочену в мильному розчині, і обережно промокніть килим. Промийте килим, щоб не залишилося мильного розчину. Дайте килиму добре висохнути на повітрі в добре провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів.

Як почистити сизалевий килим

Килимки із сизалю виготовлені з натуральних рослинних волокон, і їх слід обережно чистити. Через їх склад ви ніколи не повинні мочити сизалеві килими під час чищення.

Пропилососьте килимок, щоб видалити будь-який бруд або сміття. Посипте харчовою содою килим. Використовуючи м’яку щітку, обережно почистіть килимок. Залиште харчову соду на килимку на кілька годин. Пилососіть харчову соду.

Як почистити хутряний килим

Краще обробити хутряний килим точково, щоб не пошкодити волокна. Під час сушіння уникайте використання обігрівачів або сушарки, оскільки вони можуть пошкодити волокна хутра.

Пропилососьте або витрусіть килим назовні, щоб видалити будь-який бруд або сміття. Використовуйте щітку з м’якою щетиною, щоб видалити залишки бруду або пилу. Наповніть відро холодною водою і додайте кілька крапель м’якого рідкого мильного засобу. Змочіть тканину в розчині та обережно промокніть будь-які плями або помітно забруднені ділянки. Промийте тканину чистою водою і знову промокніть оброблені ділянки, щоб видалити залишки мила. Дайте килимку повністю висохнути на повітрі.

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