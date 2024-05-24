Правильно почистить любой ковер вполне реально с правильными и эффективными лайфхаками. Вот как это сделать:
Как почистить плетеный ковер
Ткани или плетеные ковры часто изготавливаются из хлопка, и следует чистить их мягким мыльным раствором для посуды и водой.
Тщательно пропыленосый ковер, чтобы удалить любую грязь и мусор.
- Наполните ведро теплой водой и добавьте несколько капель мягкого жидкого мыльного средства.
- Используйте щетку с мягкой щетиной, смоченную в мыльном растворе, и осторожно потрите ковер в направлении плетения.
- Сосредоточьтесь на любых пятнах или очень загрязненных участках, но избегайте чрезмерной чистки, чтобы предотвратить повреждение волокон.
- Смочите ткань чистой водой и тщательно прополощите коврик. Кроме того, вынесите ковер на улицу и промойте с помощью шланга.
- Дайте ковру хорошо высохнуть на воздухе в хорошо проветриваемом месте, подальше от прямых солнечных лучей
Как почистить ковер с рисунком
При чистке ковра с узорами важно использовать средства, которые не повредят волокна и узоры.
- Тщательно пропыленосый ковер, чтобы удалить любую грязь и мусор.
- Наполните ведро холодной водой и добавьте несколько капель мягкого жидкого мыльного средства.
- Используйте щетку с мягкой щетиной, смоченную в мыльном растворе, и осторожно промокните ковер.
- Промойте ковер, чтобы не осталось мыльного раствора.
- Дайте ковру хорошо высохнуть на воздухе в хорошо проветриваемом месте, подальше от прямых солнечных лучей.
Как почистить сизалевый ковер
Коврики из сизаля изготовлены из натуральных растительных волокон, и их следует осторожно чистить. Из-за их состава вы никогда не должны мочить сизальные ковры во время чистки.
- Пропилососьте коврик, чтобы удалить любую грязь или мусор.
- Посыпьте пищевой содой ковер.
- Используя мягкую щетку, осторожно почистите коврик.
- Оставьте пищевую соду на коврике на несколько часов.
- Пылесосите пищевую соду.
Как почистить меховой ковер
Лучше обработать меховой ковер точечно, чтобы не повредить волокна. Во время сушки избегайте использования обогревателей или сушилки, поскольку они могут повредить волокна меха.
- Пропыленосите или вытряхните ковер наружу, чтобы удалить любую грязь или мусор.
- Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы удалить остатки грязи или пыли.
- Наполните ведро холодной водой и добавьте несколько капель мягкого жидкого мыльного средства.
- Смочите ткань в растворе и осторожно промокните любые пятна или заметно загрязненные участки.
- Промойте ткань чистой водой и снова промокните обработанные участки, чтобы удалить остатки мыла.
- Дайте коврику полностью высохнуть на воздухе.
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