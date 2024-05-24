Существует несколько эффективных лайфхаков, которые могут лопомочь правильно почистить будб-ковер.

Правильно почистить любой ковер вполне реально с правильными и эффективными лайфхаками. Вот как это сделать:

Как почистить плетеный ковер

Ткани или плетеные ковры часто изготавливаются из хлопка, и следует чистить их мягким мыльным раствором для посуды и водой.

Тщательно пропыленосый ковер, чтобы удалить любую грязь и мусор.

Наполните ведро теплой водой и добавьте несколько капель мягкого жидкого мыльного средства. Используйте щетку с мягкой щетиной, смоченную в мыльном растворе, и осторожно потрите ковер в направлении плетения. Сосредоточьтесь на любых пятнах или очень загрязненных участках, но избегайте чрезмерной чистки, чтобы предотвратить повреждение волокон. Смочите ткань чистой водой и тщательно прополощите коврик. Кроме того, вынесите ковер на улицу и промойте с помощью шланга. Дайте ковру хорошо высохнуть на воздухе в хорошо проветриваемом месте, подальше от прямых солнечных лучей

Как почистить ковер с рисунком

При чистке ковра с узорами важно использовать средства, которые не повредят волокна и узоры.

Тщательно пропыленосый ковер, чтобы удалить любую грязь и мусор. Наполните ведро холодной водой и добавьте несколько капель мягкого жидкого мыльного средства. Используйте щетку с мягкой щетиной, смоченную в мыльном растворе, и осторожно промокните ковер. Промойте ковер, чтобы не осталось мыльного раствора. Дайте ковру хорошо высохнуть на воздухе в хорошо проветриваемом месте, подальше от прямых солнечных лучей.

Как почистить сизалевый ковер

Коврики из сизаля изготовлены из натуральных растительных волокон, и их следует осторожно чистить. Из-за их состава вы никогда не должны мочить сизальные ковры во время чистки.

Пропилососьте коврик, чтобы удалить любую грязь или мусор. Посыпьте пищевой содой ковер. Используя мягкую щетку, осторожно почистите коврик. Оставьте пищевую соду на коврике на несколько часов. Пылесосите пищевую соду.

Как почистить меховой ковер

Лучше обработать меховой ковер точечно, чтобы не повредить волокна. Во время сушки избегайте использования обогревателей или сушилки, поскольку они могут повредить волокна меха.

Пропыленосите или вытряхните ковер наружу, чтобы удалить любую грязь или мусор. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы удалить остатки грязи или пыли. Наполните ведро холодной водой и добавьте несколько капель мягкого жидкого мыльного средства. Смочите ткань в растворе и осторожно промокните любые пятна или заметно загрязненные участки. Промойте ткань чистой водой и снова промокните обработанные участки, чтобы удалить остатки мыла. Дайте коврику полностью высохнуть на воздухе.

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