Існує кілька важливих порад, які допоможуть вам правильно очистити пральну машину та продовжити термін її служби.

Щоб правильно очистити пральну машину від забруднень та запахів, вам необхідно знати кілька порад. Це справді важливо, щоб не лише зробити машину чистою, але й продовжити термін її служби.

Як очистити пральну машину з верхнім завантаженням

Дотримуйтесь інструкцій, щоб очистити очистити пральну машину із верхнім завантаженням:

Якщо ви використовуєте оцетовий спрей, розбавте дистильований білий оцет і воду у співвідношенні один до одного. Змішайте його в пляшці з розпилювачем.

Протріть внутрішню частину та ущільнювачі навколо дверцят машини спреєм з оцтом або універсальним миючим засобом. Видаліть сміття з будь-яких фільтрів або стоків навколо ущільнення.

Для традиційних моделей розберіть мішалку та замочіть у раковині гарячою водою, оцтом і харчовою содою.

Для гібридних моделей від’єднайте робоче колесо та замочіть його в гарячій воді, розчині оцту та харчової соди. (Оскільки зазвичай є болт, який утримує цю деталь на місці, експерт рекомендує лише час від часу знімати його для глибокого очищення.)

«Для гібридних моделей обов’язково очистіть і перевірте диспенсер тканини на наявність небажаного бруду», — каже експерт. «На будь-якій пральній машині часто можна виявити накопичення миючого засобу, пом’якшувача тканини та залишків».

Для обох типів верхніх завантажувачів запустіть цикл гарячої води та опустіть таблетку для чищення пральної машини, і дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

Для пральних машин із гумовими компонентами або шлангами не використовуйте оцет; це може призвести до тріщин і протікання шлангів з часом.