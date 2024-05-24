Щоб правильно очистити пральну машину від забруднень та запахів, вам необхідно знати кілька порад. Це справді важливо, щоб не лише зробити машину чистою, але й продовжити термін її служби.
Як очистити пральну машину з верхнім завантаженням
Дотримуйтесь інструкцій, щоб очистити очистити пральну машину із верхнім завантаженням:
Якщо ви використовуєте оцетовий спрей, розбавте дистильований білий оцет і воду у співвідношенні один до одного. Змішайте його в пляшці з розпилювачем.
Протріть внутрішню частину та ущільнювачі навколо дверцят машини спреєм з оцтом або універсальним миючим засобом. Видаліть сміття з будь-яких фільтрів або стоків навколо ущільнення.
Для традиційних моделей розберіть мішалку та замочіть у раковині гарячою водою, оцтом і харчовою содою.
Для гібридних моделей від’єднайте робоче колесо та замочіть його в гарячій воді, розчині оцту та харчової соди. (Оскільки зазвичай є болт, який утримує цю деталь на місці, експерт рекомендує лише час від часу знімати його для глибокого очищення.)
«Для гібридних моделей обов’язково очистіть і перевірте диспенсер тканини на наявність небажаного бруду», — каже експерт. «На будь-якій пральній машині часто можна виявити накопичення миючого засобу, пом’якшувача тканини та залишків».
Для обох типів верхніх завантажувачів запустіть цикл гарячої води та опустіть таблетку для чищення пральної машини, і дотримуйтесь інструкцій на упаковці.
Для пральних машин із гумовими компонентами або шлангами не використовуйте оцет; це може призвести до тріщин і протікання шлангів з часом.
Як очистити пральну машину з фронтальним завантаженням
Щоб очистити пральну машину з фронтальним завантаженням, дотримуйтесь цих схвалених експертами кроків:
Знайдіть зливний фільтр (який повинен бути розташований за невеликими передніми дверцятами біля дна) і потрясіть його над сміттям; добре промийте його перед заміною. Майте під рукою велику миску, щоб зібрати зайву воду, яка витікає, коли ви знімаєте кришку з дренажної трубки.
Видаліть залишки води з ванни, запустивши цикл лише віджимання.
Зробіть оцтовий спрей для очищення, використовуючи співвідношення один до одного дистильованого білого оцту та води, щоб розбавити його. Змішайте його в пляшці з розпилювачем.
Розпиліть розчин оцту вздовж гумового ущільнення дверцят пральної машини (також відомого як прокладка). Дайте розчину постояти приблизно хвилину, а потім протріть його серветкою з мікрофібри. Ретельно очистіть оцтовий розчин і переконайтеся, що ущільнювач повністю висох, перш ніж переходити до наступного кроку.
Налийте рідкий хлорний відбілювач у відсік для прального засобу та заповніть його до максимальної позначки. Примітка: не використовуйте відсік для відбілювача.
Після наливання рідкого хлорного відбілювача скористайтеся функцією «самоочищення», якщо вона є у вашій пральній машині. Якщо ні, виберіть найгарячішу та найдовшу пральну машину. (Не залишайте рідкий хлорний відбілювач у вашій пральній машині.) Закрийте кришку або дверцята пральної машини з переднім завантаженням і натисніть кнопку живлення.
Після завершення циклу витріть будь-які залишки у ванні рушником з мікрофібри.
Запустіть цикл полоскання та віджимання, щоб видалити залишки. Якщо необхідно, продовжуйте виконувати додаткові цикли, доки не зникнуть видимі залишки цвілі.
Залиште кришку або дверцята відкритими, щоб дати пральній машині висохнути. Крім того, залиште шухляду для прального засобу відкритою, щоб вона висохла.
Протріть фільтр насоса, який зазвичай розташований спереду, біля дна та за панеллю на пральних машинах із фронтальним завантаженням.
Якщо навіть після кількох чищень ви помітили запах або цвіль, зверніться до фахівця для обслуговування.
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