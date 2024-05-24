Существует несколько важных советов, которые помогут вам правильно очистить стиральную машину и продлить срок службы.

Чтобы правильно очистить стиральную машину от загрязнений и запахов, необходимо знать несколько советов. Это действительно важно, чтобы не только сделать машину чистой, но и продлить срок службы.

Как очистить стиральную машину с верхней загрузкой

Следуйте инструкциям, чтобы очистить стиральную машину с верхней загрузкой:

Если используется уксусный спрей, разбавьте дистиллированный белый уксус и воду в соотношении друг к другу. Смешайте его в бутылке с распылителем.

Протрите внутреннюю часть и уплотнители вокруг дверцы машины спреем с уксусом или универсальным моющим средством. Удалите мусор из любых фильтров или стоков вокруг уплотнения.

Для традиционных моделей разберите мешалку и замочите в раковине горячей водой, уксусом и содой.

Для гибридных моделей отсоедините рабочее колесо и замочите его в горячей воде, растворе уксуса и пищевой соды. (Поскольку обычно есть болт, удерживающий эту деталь на месте, эксперт рекомендует лишь время от времени снимать его для глубокой очистки.)

"Для гибридных моделей обязательно очистите и проверьте диспенсер ткани на наличие нежелательной грязи", - говорит эксперт. "На любой стиральной машине часто можно обнаружить накопление моющего средства, смягчителя ткани и остатков".

Для обоих типов верхних загрузчиков запустите цикл горячей воды и опустите таблетку для чистки стиральной машины и следуйте инструкциям на упаковке.

Для стиральных машин с резиновыми компонентами или шлангами не используйте уксус; это может привести к трещинам и протеканию шлангов со временем.