Чтобы правильно очистить стиральную машину от загрязнений и запахов, необходимо знать несколько советов. Это действительно важно, чтобы не только сделать машину чистой, но и продлить срок службы.
Как очистить стиральную машину с верхней загрузкой
Следуйте инструкциям, чтобы очистить стиральную машину с верхней загрузкой:
Если используется уксусный спрей, разбавьте дистиллированный белый уксус и воду в соотношении друг к другу. Смешайте его в бутылке с распылителем.
Протрите внутреннюю часть и уплотнители вокруг дверцы машины спреем с уксусом или универсальным моющим средством. Удалите мусор из любых фильтров или стоков вокруг уплотнения.
Для традиционных моделей разберите мешалку и замочите в раковине горячей водой, уксусом и содой.
Для гибридных моделей отсоедините рабочее колесо и замочите его в горячей воде, растворе уксуса и пищевой соды. (Поскольку обычно есть болт, удерживающий эту деталь на месте, эксперт рекомендует лишь время от времени снимать его для глубокой очистки.)
"Для гибридных моделей обязательно очистите и проверьте диспенсер ткани на наличие нежелательной грязи", - говорит эксперт. "На любой стиральной машине часто можно обнаружить накопление моющего средства, смягчителя ткани и остатков".
Для обоих типов верхних загрузчиков запустите цикл горячей воды и опустите таблетку для чистки стиральной машины и следуйте инструкциям на упаковке.
Для стиральных машин с резиновыми компонентами или шлангами не используйте уксус; это может привести к трещинам и протеканию шлангов со временем.
Как очистить стиральную машину с фронтальной загрузкой
Чтобы очистить стиральную машину с фронтальной загрузкой, следуйте этим одобренным экспертами шагам:
Найдите сливной фильтр (который должен быть расположен за небольшой передней дверцей у дна) и потрясите его над мусором; хорошо промойте его перед заменой. Имейте под рукой большую миску, чтобы собрать излишнюю воду, которая вытекает, когда вы снимаете крышку из дренажной трубки.
Удалите остатки воды из ванны, запустив цикл отжима.
Сделайте уксусный спрей для очистки, используя соотношение друг к другу дистиллированного белого уксуса и воды, чтобы разбавить его. Смешайте его в бутылке с распылителем.
Распылите раствор уксуса вдоль резинового уплотнения дверцы стиральной машины (также известного как прокладка). Дайте раствору постоять примерно минуту, а затем протрите его салфеткой из микрофибры. Тщательно очистите уксусный раствор и убедитесь, что уплотнитель полностью высох, прежде чем переходить к следующему шагу.
Налейте жидкий отбеливатель в отсек для стирального средства и заполните его до максимальной отметки. Примечание: не используйте отсек для отбеливателя.
После налива жидкого хлорного отбеливателя воспользуйтесь функцией «самоочистки», если она находится в вашей стиральной машине. Если нет, выберите самую горячую и самую длинную стиральную машину. (Не оставляйте жидкий хлорный отбеливатель в стиральной машине.) Закройте крышку или дверцу стиральной машины с передней загрузкой и нажмите кнопку питания.
После завершения цикла протрите любые остатки в ванне полотенцем из микрофибры.
Чтобы удалить остатки, запустите цикл полоскания и отжима. Если необходимо, продолжайте выполнять дополнительные циклы, пока не исчезнут видимые остатки плесени.
Оставьте крышку или дверцу открытой, чтобы дать стиральной машине высохнуть. Кроме того, оставьте ящик для стирального средства открытым, чтобы он высох.
Протрите фильтр насоса, обычно расположенный спереди, у дна и за панелью на стиральных машинах с фронтальной загрузкой.
Если даже после нескольких чисток вы заметили запах или плесень, обратитесь к специалисту по обслуживанию.
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