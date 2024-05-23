Ви можете скористатися легкими лайфхаками, аби очистити деко, щоб воно виглядало як новеньке.

Очистити деко, щоб воно виглядало як новеньке - це не надважке завдання, над яким вам потрібно буде ламати голову півдня. Ви зможете зробити це швидко та легко.

Як очистити деко харчовою содою

Розчин без скрабу є одним із найпростіших і найкращих способів очистити деко для випікання, і цей простий метод вимагає лише кількох звичайних побутових засобів.

Змішайте окріп з харчовою содою

Цей метод використовує харчову соду, щоб очистити деко. Почніть з того, що налийте окріп на каструлю, потім додайте кілька столових ложок харчової соди.

Витріть і вимийте

Коли розчин перестане пузиритися, дайте йому постояти протягом години, перш ніж витирати пригоріле сміття м’якою тканиною. Завершіть роботу, вимивши деко вручну з м’яким милом для посуду.

Змочити розчином

Якщо підпалені сліди чи вигорілі плями є стійкими, спробуйте абразивну природу харчової соди за допомогою цього методу без скрабу. Змочіть лист сумішшю з 1 ст. харчової соди, кілька крапель мильного засобу для посуду та гарячої води принаймні на годину або на ніч. Після замочування ви зможете очистити деко від будь-якого сміття або плям.

Для сковорідок з антипригарним покриттям завжди уникайте сильного або абразивного чищення. Ця комбінація добре підходить для сковорідок з антипригарним покриттям завдяки м’якому стиранню харчової соди та здатності миючого засобу видаляти жир.

Читайте також:

Як очистити деко від жиру: перевірені способи, які знищать проблему

Як очистити деко від нагару: швидкі та ефективні способи

Як швидко відмити деко: допоможе один хитрий трюк