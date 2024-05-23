Вы можете воспользоваться легкими лайфхаками, чтобы очистить противень, чтобы он выглядел как новенький.

Очистить противень, чтобы оно выглядело как новенькое – это не сверхтрудная задача, над которой вам нужно будет ломать голову юга. Вы можете сделать это быстро и легко.

Как очистить противень пищевой содой

Раствор без скраба является одним из самых простых и лучших способов очистить противень для выпечки, и этот простой метод требует всего несколько обычных бытовых средств.

Смешайте кипяток с пищевой содой

Этот метод использует пищевую соду, чтобы очистить противень. Начните с того, что налейте кипяток на кастрюлю, затем добавьте несколько столовых ложек пищевой соды.

Вытрите и вымойте

Когда раствор перестанет пузыриться, дайте ему постоять в течение часа, прежде чем вытирать пригорелый мусор мягкой тканью. Завершите работу, вымыв противень вручную с мягким мылом для посуды.

Смочить раствором

Если горящие следы или выгоревшие пятна устойчивы, попробуйте абразивную природу пищевой соды с помощью этого метода без скраба. Смочите лист смесью из 1 ст. пищевой соды, несколько капель мыльного средства для посуды и горячей воды по крайней мере в час или ночь. После замачивания вы сможете очистить противень от любого мусора или пятен.

Для сковородок с антипригарным покрытием всегда избегайте сильной или абразивной чистки. Эта комбинация хорошо подходит для сковородок с антипригарным покрытием благодаря мягкому истиранию пищевой соды и способности моющего средства удалять жир.

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