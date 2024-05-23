Існують важливі поради, які можуть допомогти вам подбати про свою безпеку, коли ви вирішите почистити кухонний комбайн.

Почистити кухонний комбайн - справа нелегка, однак ви можете впоратися з цим завданням, якщо дотримаєтеся деяких важливих порад.

Як почистити кухонний комбайн

Експерт рекомендує використовувати наступний метод, щоб почистити кухонний комбайн після кожного використання.

Від’єднайте прилад від мережі та зніміть насадки

Перш ніж чистити будь-які його частини, переконайтеся, що кухонний комбайн вимкнено та від’єднано від мережі. Потім від'єднайте всі знімні частини від основи. (Будьте особливо обережні, поводячись з лезом або дисками.) Відокремте кожну частину, крім основи та, можливо, шпинделя, якщо ваш кухонний комбайн старішої моделі.

Спорожніть та замочіть миску

Наступним кроком буде видалення харчового вмісту з робочої чаші кухонного комбайна. Спробуйте спочатку зішкребти шпателем якомога більше. Це повинно бути особливо легко, якщо працювати з сухими шматочками, як-от панірувальні сухарі.

«Для більш брудних або масляних завдань, наприклад соусів або пюре, змочіть очищену чашу теплою мильною водою», — каже експерт. Приблизно через 15 хвилин вилийте воду з чаші, і якщо на ній залишилася їжа, особливо навколо леза або диска, скористайтеся щіткою для чищення, щоб видалити її. «Щітка з ручкою — чудовий інструмент для очищення металевого леза та кутів робочої чаші та кришки», — каже експерт.

Вимийте чашу та насадки

В ідеалі, перш ніж продовжити, ви повинні зняти лезо або диск і шпиндель (якщо можливо). Після того, як ви розібрали всі частини, у вас є два варіанти очищення: ручне миття або використання посудомийної машини.

Поточні моделі процесорів можна мити в посудомийній машині, але експерт уточнює, що їх слід завантажувати лише на верхню полицю. (Однак найкраще помістити лезо або диск у підставку для посуду, щоб надійно тримати його під час циклу.) Завжди спочатку перевіряйте інструкції виробника, тому що деякі, якщо не всі, частини кухонного комбайна можуть не підходити для миття в посудомийній машині.

Якщо ви не можете почистити кухонний комбайн в посудомийці, ви можете легко помити деталі вручну. Наповніть раковину теплою водою та мильним розчином, перш ніж занурювати насадки, а потім ретельно вимийте кожну з них за допомогою щітки або губки. Пам’ятайте про лезовий диск: під час чищення тримайте його за гострий край, протилежний стороні.

Протріть основу

«Вологою ганчіркою найкраще протирати зовнішню поверхню основи двигуна та шнура, щоб очистити будь-які краплі чи розлиття після використання», — каже експерт. Якщо між ґудзиками застрягли крихти чи мотлох, спробуйте їх видалити за допомогою зубочистки або зубної щітки . Після цього висушіть основу та шнур чистою тканиною. Коли всі частини висохнуть, знову зберіть кухонний комбайн, щоб використовувати його для іншого рецепту або зберігати.

Незалежно від того, проходять вони через посудомийну машину чи ви миєте кожну частину вручну, переконайтеся, що вони повністю висохли на повітрі, перш ніж знову збирати процесор.

Коли вам вдалося почистити кухонний комбайн, насолоджуйтеся результатом.

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