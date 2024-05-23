Существуют важные советы, которые могут помочь вам позаботиться о безопасности, когда вы решите почистить комбайн.

Почистить кухонный комбайн – дело нелегкое, однако вы можете справиться с этой задачей, если придерживаетесь некоторых важных советов.

Как почистить кухонный комбайн

Эксперт рекомендует использовать следующий метод, чтобы почистить кухонный комбайн после каждого использования.

Отсоедините устройство от сети и снимите насадки.

Прежде чем чистить какие-либо его части, убедитесь, что кухонный комбайн выключен и отключен от сети. Затем отсоедините все съемные части от основания. (Будьте особенно осторожны, обращаясь с лезвием или дисками.) Отделите каждую часть, кроме основания и, возможно, шпинделя, если ваш кухонный комбайн более старой модели.

Опустите и замочите миску

Следующим шагом будет удаление пищевого содержимого из рабочей чаши кухонного комбайна. Попробуйте сначала соскоблить шпателем как можно больше. Это должно быть особенно легко, если работать с сухими кусочками, например панировочные сухари.

"Для более грязных или масляных задач, например соусов или пюре, смочите очищенную чашу теплой мыльной водой", - говорит эксперт. Приблизительно через 15 минут вылейте воду из чаши, и если на ней осталась пища, особенно вокруг лезвия или диска, воспользуйтесь щеткой для чистки, чтобы удалить ее. "Щетка с ручкой - отличный инструмент для очистки металлического лезвия и углов рабочей чаши и крышки", - говорит эксперт.

Вымойте чашу и насадки

В идеале, прежде чем продолжить, вы должны снять лезвие или диск и шпиндель (если возможно). После того, как вы разобрали все части, у вас есть два варианта очистки: ручная мойка или использование посудомоечной машины.

Текущие модели процессоров можно мыть в посудомоечной машине, но эксперт уточняет, что их следует загружать только на верхнюю полку. (Однако лучше всего поместить лезвие или диск в подставку для посуды, чтобы надежно держать его во время цикла.) Всегда сначала проверяйте инструкции производителя, так как некоторые, если не все, части кухонного комбайна могут не подходить для мытья в посудомоечной машине.

Если вы не можете почистить кухонный комбайн в посудомойке, можно легко помыть детали вручную. Наполните раковину теплой водой и мыльным раствором, прежде чем погружать насадки, затем тщательно вымойте каждую из них с помощью щетки или губки. Помните о лезвии: во время чистки держите его за острый край, противоположный стороне.

Протрите основание

«Влажной тряпкой лучше протирать наружную поверхность основания двигателя и шнура, чтобы очистить любые капли или разливки после использования», — говорит эксперт. Если между пуговицами застряли крошки или хлам, попробуйте их удалить с помощью зубочистки или зубной щетки. После этого высушите основание и шнур чистой тканью. Когда все части высохнут, снова соберите кухонный комбайн, чтобы использовать его для другого рецепта или хранить.

Независимо от того, проходят ли они через посудомоечную машину или вы моете каждую часть вручную, убедитесь, что они полностью высохли на воздухе, прежде чем снова собирать процессор.

Когда вам удалось почистить кухонный комбайн, наслаждайтесь результатом.

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