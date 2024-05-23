Почистити чавунну сковороду, щоб вона служила вічно, цілком реально, адже для цього знадобляться звичайні прості поради. Спробуйте зробити це якнайшвидше і насолоджуватися результатом.
Як почистити чавунну сковороду
Усе, що вам потрібно, щоб почистити чавунну сковороду, – добре протерти її гарячою водою. Якщо вам цікаво, як почистити іржаву чавунну сковороду, скористайтеся кошерною сіллю замість мила. Дотримуйтесь цих кроків, щоб зберегти ваш чавун у найкращій формі.
Крок 1: Промийте чавунну сковороду
Поставте ще теплі від варіння чавунні сковорідки та каструлі в раковину та сполосніть їх гарячою водою. Протріть усі поверхні чистою неабразивною губкою. Знову промийте поверхні.
Крок 2: видаліть прилиплу їжу
Для видалення їжі та іржавих плям, які важко видалити, використовуйте кошерну сіль і вологу губку. Сіль діятиме як м’який абразив, який м’яко відшліфує готову їжу та невеликі шматочки іржі. Ви також можете почистити чавунну сковороду від стійких залишків їжі, прокип’ятивши воду в каструлі протягом кількох хвилин. Після очищення промийте каструлі теплою водою.
Крок 3: Суха сковорода
Коли вам вдалося почистити чавунну сковороду, ретельно витріть сковороду чистою тканиною.
Крок 4: Приправити чавунну сковороду
Коли сковорода повністю висохне, нанесіть тонкий шар олії на внутрішню частину за допомогою паперового рушника. Це допоможе відновити його блиск і відновити властивості швидкого звільнення. Будьте розсудливими з заявкою; занадто багато масла може призвести до липких поверхонь.
Крок 5: Зберігайте в сухому місці
Зберігайте очищену та приправлену поверхню, тримаючи чавунні каструлі та сковорідки подалі від вологи. Зберігайте каструлі без кришки в сухому місці подалі від плит, раковин і посудомийних машин. Якщо ви помітили, що поверхня сковорідки іржавіє, сіріє або тьмяніє, або якщо їжа починає прилипати, вам потрібно буде повторно приправити поверхню.
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