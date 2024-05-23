Існують прості поради, які можуть допомогти вам почистити чавунну сковороду, щоб вона служила вічно.

Почистити чавунну сковороду, щоб вона служила вічно, цілком реально, адже для цього знадобляться звичайні прості поради. Спробуйте зробити це якнайшвидше і насолоджуватися результатом.

Як почистити чавунну сковороду

Усе, що вам потрібно, щоб почистити чавунну сковороду, – добре протерти її гарячою водою. Якщо вам цікаво, як почистити іржаву чавунну сковороду, скористайтеся кошерною сіллю замість мила. Дотримуйтесь цих кроків, щоб зберегти ваш чавун у найкращій формі.

Крок 1: Промийте чавунну сковороду

Поставте ще теплі від варіння чавунні сковорідки та каструлі в раковину та сполосніть їх гарячою водою. Протріть усі поверхні чистою неабразивною губкою. Знову промийте поверхні.

Крок 2: видаліть прилиплу їжу

Для видалення їжі та іржавих плям, які важко видалити, використовуйте кошерну сіль і вологу губку. Сіль діятиме як м’який абразив, який м’яко відшліфує готову їжу та невеликі шматочки іржі. Ви також можете почистити чавунну сковороду від стійких залишків їжі, прокип’ятивши воду в каструлі протягом кількох хвилин. Після очищення промийте каструлі теплою водою.

Крок 3: Суха сковорода

Коли вам вдалося почистити чавунну сковороду, ретельно витріть сковороду чистою тканиною.

Крок 4: Приправити чавунну сковороду

Коли сковорода повністю висохне, нанесіть тонкий шар олії на внутрішню частину за допомогою паперового рушника. Це допоможе відновити його блиск і відновити властивості швидкого звільнення. Будьте розсудливими з заявкою; занадто багато масла може призвести до липких поверхонь.

Крок 5: Зберігайте в сухому місці

Зберігайте очищену та приправлену поверхню, тримаючи чавунні каструлі та сковорідки подалі від вологи. Зберігайте каструлі без кришки в сухому місці подалі від плит, раковин і посудомийних машин. Якщо ви помітили, що поверхня сковорідки іржавіє, сіріє або тьмяніє, або якщо їжа починає прилипати, вам потрібно буде повторно приправити поверхню.

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