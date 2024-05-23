Почистить чугунную сковороду, чтобы она служила вечно, вполне реально, ведь для этого понадобятся простые простые советы. Попытайтесь сделать это как можно быстрее и наслаждаться результатом.
Как почистить чугунную сковороду
Все, что вам нужно, чтобы почистить чугунную сковороду – хорошо протереть ее горячей водой. Если вам интересно, как почистить ржавую чугунную сковороду, воспользуйтесь кошерной солью вместо мыла. Следуйте этим шагам, чтобы сохранить ваш чугун в лучшей форме.
Шаг 1: Промойте чугунную сковороду
Поставьте еще теплые чугунные сковородки и кастрюли в раковину и ополосните их горячей водой. Протрите все поверхности чистой неабразивной губкой. Снова промойте поверхности.
Шаг 2: удалите прилипшую пищу
Для удаления пищи и ржавых пятен, которые трудно удалить, используйте кошерную соль и влажную губку. Соль будет действовать как мягкий абразив, мягко отшлифующий готовую пищу и небольшие кусочки ржавчины. Вы также можете почистить чугунную сковороду от стойких остатков пищи, прокипятив воду в кастрюле в течение нескольких минут. После очищения промойте кастрюли теплой водой.
Шаг 3: Сухая сковорода
Когда вам удалось почистить чугунную сковороду, тщательно протрите сковороду чистой тканью.
Шаг 4: Приправить чугунную сковороду
Когда сковорода полностью высохнет, нанесите тонкий слой масла на внутреннюю часть с помощью бумажного полотенца. Это поможет восстановить его блеск и восстановить свойства быстрого увольнения. Будьте благоразумны с заявкой; слишком много масла может привести к липким поверхностям.
Шаг 5: Храните в сухом месте
Храните очищенную и приправленную поверхность, держа чугунные кастрюли и сковороды подальше от влаги. Храните кастрюли без крышки в сухом месте подальше от плит, раковин и посудомоечных машин. Если вы заметили, что поверхность сковороды ржавеет, сереет или тускнеет, или если еда начинает прилипать, вам нужно будет повторно приправить поверхность.
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