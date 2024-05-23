Есть простые советы, которые могут помочь вам почистить чугунную сковороду, чтобы она служила вечно.

Почистить чугунную сковороду, чтобы она служила вечно, вполне реально, ведь для этого понадобятся простые простые советы. Попытайтесь сделать это как можно быстрее и наслаждаться результатом.

Как почистить чугунную сковороду

Все, что вам нужно, чтобы почистить чугунную сковороду – хорошо протереть ее горячей водой. Если вам интересно, как почистить ржавую чугунную сковороду, воспользуйтесь кошерной солью вместо мыла. Следуйте этим шагам, чтобы сохранить ваш чугун в лучшей форме.

Шаг 1: Промойте чугунную сковороду

Поставьте еще теплые чугунные сковородки и кастрюли в раковину и ополосните их горячей водой. Протрите все поверхности чистой неабразивной губкой. Снова промойте поверхности.

Шаг 2: удалите прилипшую пищу

Для удаления пищи и ржавых пятен, которые трудно удалить, используйте кошерную соль и влажную губку. Соль будет действовать как мягкий абразив, мягко отшлифующий готовую пищу и небольшие кусочки ржавчины. Вы также можете почистить чугунную сковороду от стойких остатков пищи, прокипятив воду в кастрюле в течение нескольких минут. После очищения промойте кастрюли теплой водой.

Шаг 3: Сухая сковорода

Когда вам удалось почистить чугунную сковороду, тщательно протрите сковороду чистой тканью.

Шаг 4: Приправить чугунную сковороду

Когда сковорода полностью высохнет, нанесите тонкий слой масла на внутреннюю часть с помощью бумажного полотенца. Это поможет восстановить его блеск и восстановить свойства быстрого увольнения. Будьте благоразумны с заявкой; слишком много масла может привести к липким поверхностям.

Шаг 5: Храните в сухом месте

Храните очищенную и приправленную поверхность, держа чугунные кастрюли и сковороды подальше от влаги. Храните кастрюли без крышки в сухом месте подальше от плит, раковин и посудомоечных машин. Если вы заметили, что поверхность сковороды ржавеет, сереет или тускнеет, или если еда начинает прилипать, вам нужно будет повторно приправить поверхность.

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