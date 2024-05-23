Існують домашні продукти, які можуть допомогти вам позбутися від мошок у вашому домі та забути про них.

Позбутися від мошок - це завдання доволі складне, адже вони доволі настирливі та неприємні створіння. Але якщо ви спробуєте зробити засоби з домашніх продуктів для усунення цих непроханих гостей, то у вас все вийде.

Як позбутися від мошок своїми руками

Якщо ви віддаєте перевагу репелентам від плодових мух своїми руками, не шукайте далі. Спробуйте ці прості, бюджетні рішення, щоб позбутися від мошок і відловити їх у пастку. Кожен з них можна швидко приготувати з інгредієнтів, які, мабуть, уже є у вас вдома.

Пастка для яблучного оцту

Яблучний оцет є однією з найпоширеніших пасток для фруктових мух завдяки своїй ефективності. Ось як позбутися від мошок за допомогою простого розчину яблучного оцту в банці.

Крок 1: Влийте оцет. Почніть з додавання ½ склянки яблучного оцту в скляну банку.

Крок 2: Змішайте мило. Додайте 2-3 краплі мильного засобу до яблучного оцту в банку та перемішайте.

Крок 3: Накрийте та проткніть отвори. Закрийте горловину банки поліетиленовою плівкою і закріпіть гумкою. Нарешті проткніть олівцем отвір у поліетиленовій упаковці.

Отвір допомагає вивільнити солодкий запах суміші, щоб привабити плодових мошок, і дає їм можливість полетіти в банку. Засіб для миття посуду затримає плодових мошок, щойно вони торкнуться рідини. Поставте свою саморобну пастку для фруктових мух біля вази з фруктами або відра для сміття. Вилийте суміш і доповнюйте її щотижня або за потреби, доки мухи більше не з’являться.

Спрей від плодової мушки

Відмовтеся від витратних спреїв від жуків і приготуйте цей природний спрей для знищення мух вдома.

Крок 1: Нагрійте воду. Почніть з кип’ятіння 2 унцій води.

Крок 2: Додайте ефірну олію. Додайте 10 крапель ефірної олії лемонграсу та перелийте рідину в маленьку пляшечку з розпилювачем. Струсіть, щоб перемішати. Побризкайте рідиною на плодових мушок, коли ви їх бачите, і на поверхні, на які вони сідають.

Цей спрей також діє на ходу. Упакуйте пляшку з розпилювачем у свою сумку для бейсбольних ігор, прогулянок і походів.

Ви можете легко подвоїти або потроїти кількість цього спрею від плодових мушок, щоб зробити розчин, який буде допомогати вам позбутися від мошок протягом всього сезону.

Винна пастка

У вас на кухні є пляшка червоного вина, яка стояла відкритою занадто довго? Замість того, щоб викидати його, використовуйте його, щоб швидко позбутися від мошок.

Крок 1: Налийте вино. Спочатку налийте 1 склянку червоного вина в неглибоку миску.

Крок 2: загорніть і закріпіть. Помістіть поліетиленову плівку на отвір чаші та закріпіть гумкою.

Крок 3: Пробийте отвори. Використовуйте олівець, щоб проткнути маленький отвір у пластиковій упаковці. Розмістіть пастку поблизу проблемної ділянки, щоб залучити плодових мух.

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