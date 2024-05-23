Есть домашние продукты, которые могут помочь вам избавиться от мошек в вашем доме и забыть о них.

Избавиться от мошек - это задача довольно сложная, ведь они довольно назойливые и неприятные создания. Но если вы попытаетесь сделать средства из домашних продуктов для устранения этих незваных гостей, то у вас все получится.

Как избавиться от мошек своими руками

Если вы предпочитаете репелленты от плодовых мух своими руками, не ищите дальше. Попробуйте эти простые, бюджетные решения, чтобы избавиться от мошек и отловить их в ловушку. Каждый из них можно быстро приготовить из ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас дома.

Ловушка для яблочного уксуса

Яблочный уксус является одной из распространенных ловушек для фруктовых мух благодаря своей эффективности. Вот как избавиться от мошек с помощью простого раствора яблочного уксуса в банке.

Шаг 1: Влейте уксус. Начните с добавления ½ стакана яблочного уксуса в стеклянную банку.

Шаг 2: Смешайте мыло. Добавьте 2-3 капли мыльного средства в яблочный уксус в банку и перемешайте.

Шаг 3: Накройте и проткните отверстия. Закройте горловину банки полиэтиленовой плёнкой и закрепите резинкой. Наконец карандашом проткните отверстие в полиэтиленовой упаковке.

Отверстие помогает высвободить сладкий запах смеси, чтобы привлечь плодовые мошки, и дает им возможность полететь в банку. Средство для мытья посуды задержит плодовые мошки, как только они коснутся жидкости. Поставьте свою самодельную ловушку для фруктовых мух у вазы с фруктами или мусорное ведро. Вылейте смесь и дополняйте ее еженедельно или при необходимости, пока мухи больше не появятся.

Спрей от плодовой мушки

Откажитесь от расходных спреев от жуков и приготовьте этот естественный спрей для уничтожения мух дома.

Шаг 1: Нагрейте воду. Начните с кипячения 2 унций воды.

Шаг 2: Добавьте эфирное масло. Добавьте 10 капель эфирного масла лемонграса и перелейте жидкость в маленькую бутылочку с распылителем. Встряхните, чтобы перемешать. Побрызгайте жидкостью на плодовые мушки, когда вы их видите, и на поверхности, на которые они садятся.

Этот спрей также действует на ходу. Упакуйте бутылку с распылителем в свою сумку для бейсбольных игр, прогулок и походов.

Вы можете легко удвоить или утроить количество этого спрея от плодовых мушек, чтобы сделать раствор, который будет помогать вам избавиться от мошек в течение всего сезона.

Винная ловушка

У вас на кухне есть бутылка красного вина, которая стояла слишком долго открытой? Вместо того чтобы выбрасывать его, используйте его, чтобы быстро избавиться от мошек.

Шаг 1: Налейте вино. Сначала налейте 1 стакан красного вина в неглубокую миску.

Шаг 2: заверните и закрепите. Поместите полиэтиленовую пленку на отверстие чаши и закрепите резинкой.

Шаг 3: Пробейте отверстия. Используйте карандаш, чтобы проткнуть маленькое отверстие в пластиковой упаковке. Разместите ловушку вблизи проблемного участка, чтобы привлечь плодовые мухи.

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