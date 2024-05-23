Існують порати, які можуть допомогти вам виевсти плями від трави та знову насолоджуватися чистотою своїх речей.

Вивести плями від трави - це доволі складне завдання, особливо, якщо вони глибоко в'їлися у тканину. Однак, немає нічого неможливого.

Як вивести плями від трави

Видалення плям від трави з одягу передбачає видалення твердих частинок щіткою, обробку забрудненої тканини ензимним засобом для виведення плям і прання речі.

Що вам знадобиться

Ферментативний засіб для видалення плям

Пральний порошок

Щітка для прання (опціонально)

Крок 1: Струсіть або видаліть тверду речовину щіткою

Перед нанесенням засобу для обробки плям, руками або щіткою для прання видаліть залишки бруду, грудки трави або засохлу грязь. (Стару зубну щітку або щітку для нігтів можна використати як щітку для прання.) Великі предмети, як-от ковдри для пікніка, можна потрясти, щоб розпушити прилиплу траву чи ґрунт.

Крок 2. Застосуйте ферментну обробку плям

Одяг, ковдри та інші предмети, які можна прати в пральній машині, які мають плями від трави, які є білковими плямами, слід попередньо обробити ферментативною.

Крок 3: Очистіть щіткою для білизни (необов’язково)

Плями від трави можуть бути стійкими, і ваші зусилля з видалення могли б отримати користь від додаткового заохочення: використання щітки для прання, щоб обережно втерти ензимний засіб для виведення плям у плями від трави перед пранням, допоможе проникнути глибоко та вивести плями від трави.

Крок 4: Виперіть як зазвичай

Більшість речей із плямами від трави можна прати в холодній воді за допомогою звичайного циклу машини. Однак завжди перевіряйте на табличці з догляду спеціальні вказівки щодо температури води та швидкості циклу та дотримуйтесь їх. Якщо забруднена травою річ витримує прання в теплій чи гарячій воді або під час інтенсивного циклу прання, зробіть це.

Крок 5. Перевірте пляму перед висиханням

Після прання речі, забрудненої травою, дуже важливо переконатися, що вам вдалося повністю вивести плями від трави. Якщо пляма все ще є, не кладіть річ у сушильну машину, оскільки тепло закріпить пляму.

Крок 6: повторіть, якщо потрібно

Якщо вам не вдалося повністю вивести плями від трави, повторіть процес застосування ферментативної обробки плям і прання. Іноді достатньо двох проходів, щоб повністю видалити складну пляму. Якщо пляма помітно не зменшилася під час прання, дотримуйтеся наших інструкцій щодо обробки плям від трави.

Читайте також:

Як вивести плями від чорнила з одягу: кілька дієвих кроків

Як вивести плями від трави з одягу: чотири дієві способи

Як видалити плями від макіяжу з одягу: кілька дієвих порад