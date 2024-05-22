Існує кілька цікавих лайфхаків, які можуть допомогти вам попрасувати одяг без праски і насолоджуватися його красою та охайністю.

Попрасувати одяг без праски - це справжній виклик сьогодення, адже всі ми звикли до того, що в нас під рукою є зручності на всі випадки життя. Але все ж попрасувати одяг без праски можливо.

1. Використовуйте пароварку

Відпарювачі для білизни – чудова альтернатива праскам. Вони можуть бути менш ефективними для важких великих речей, але вони добре працюють для створення одягу без складок. Крім того, вам не потрібно тягати з собою прасувальну дошку, а відпарювачі менше ймовірно пошкодять одяг або обпалять пальці.

2. Використовуйте фен

Коли ви подорожуєте, якщо в готелі є фен, але немає праски, ви все одно зможете прибрати пом’ятості свого улюбленого вечірнього вбрання.

Повісьте одяг і збризніть його водою, щоб він був трохи вологим. (Ви також можете на деякий час повісити його у ванній кімнаті з парою, якщо у вас немає способу розпорошити його.) Направте тепло фена на складки, розгладжуючи їх рукою. Якщо фен є, використовуйте насадку-концентратор, щоб краще спрямувати потік гарячого повітря. Тримайте фен принаймні на пару дюймів від тканини, щоб він не став пожежною небезпекою.

3. Киньте свої речі в сушарку

Якщо у вас є сушильна машина для білизни, найпростішим і найефективнішим рішенням попрасувати одяг без праски є віджимання зморщених штанів на низькому або середньому нагріванні до 15 хвилин. Спершу змочіть одяг тонким струменем води або додайте в сушильну машину невеликий вологий рушник або кілька кубиків льоду, щоб створити ефект розгладжування пари. Деякі сучасні сушарки навіть мають паровий режим.

Ви прагнете зволожити одяг перед циклом, а не замочити. Завжди слід перевіряти, чи одяг не піддається сушці — пом’ятий одяг гірший, ніж пом’ятий. Цей прийом не працює з усіма тканинами, але він підходить для більшості бавовни або бавовняних сумішей. І не забудьте підняти річ, щойно цикл закінчиться, інакше з’являться нові складки.

4. Повісьте біля парного душу

Паровий душ може бути не найекологічнішим способом попрасувати одяг без праски, але він може зробити свою справу. Щоб отримати найкращий ефект, одяг має бути підвішений близько до душу, у кімнаті має бути дуже жарко та парно, і вам, можливо, знадобиться пустити воду протягом 20 хвилин. (Спробуйте використовувати цей метод разом зі своїм звичайним ранковим душем, щоб мінімізувати втрату води.)

Слідкуйте за слідами від бризок води або мила на тканинах і переконайтеся, що всі двері та вікна закриті, щоб створити атмосферу, схожу на парильню. І не забудьте добре провітрити кімнату після пари, щоб запобігти утворенню цвілі та цвілі .

Пара з чайника може виконувати подібну роботу, хоча насправді вона підходить лише для видалення дрібних складок, а не для розгладження великого одягу.

5. Використовуйте Hot Pot

Проявіть творчість, використовуючи металеву каструлю як імпровізовану праску. Це може не так добре допомогти попрасувати одяг без праски, але варто спробувати це, коли ви в скруті. Для безпечного успіху виконайте наведені нижче дії.

Виберіть товсту металеву каструлю з бездоганно чистим дном. Нагрійте трохи води в каструлі. Злийте воду, коли вона закипить. Покладіть рушник на рівну тверду поверхню. Як тільки ви вилиєте воду, скористайтеся дном каструлі, щоб притиснути одяг до рушника.

Дно каструлі швидко охолоджується, тож приступайте до дії, обережно, щоб не обпектися ( це може допомогти в рукавицях ). Уникайте притискання делікатних тканин або одягу пластиком або вінілом, які можуть деформуватися під дією тепла. Не використовуйте цей метод для тканин, які не можна прасувати.

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