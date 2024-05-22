Существует несколько интересных лайфхаков, которые могут помочь вам погладить одежду без утюга и наслаждаться ее красотой и чистоплотностью.

Погладить одежду без утюга – это настоящий вызов сегодняшнего дня, ведь все мы привыкли к тому, что у нас под рукой есть удобства на все случаи жизни. Но все же погладить одежду без утюга можно.

1. Используйте пароварку

Отпариватели для белья – отличная альтернатива утюгам. Они могут быть менее эффективны для тяжелых больших вещей, но они хорошо работают для создания одежды без складок. Кроме того, вам не нужно таскать с собой гладильную доску, а отпариватели менее вероятно повредят одежду или обожгут пальцы.

2. Используйте фен

Когда вы путешествуете, если в отеле есть фен, но нет утюга, вы все равно сможете убрать помятость своих любимых вечерних нарядов.

Повесьте одежду и сбрызните ее водой, чтобы она была немного влажной. (Вы также можете на время повесить его в ванной комнате с паром, если у вас нет способа распылить его.) Направьте тепло фена на складки, разглаживая их рукой. Если есть фен, используйте насадку-концентратор, чтобы лучше направить поток горячего воздуха. Держите фен, по крайней мере, на пару дюймов от ткани, чтобы он не стал пожарной опасностью.

3. Бросьте свои вещи в сушилку

Если у вас есть сушильная бельевая машина, самым простым и эффективным решением погладить одежду без утюга является отжим сморщенных штанов на низком или среднем нагревании до 15 минут. Сначала смочите одежду тонкой струей воды или добавьте в сушильную машину небольшое влажное полотенце или несколько кубиков льда, чтобы создать эффект разглаживания пара. Некоторые современные сушилки даже имеют паровой режим.

Вы хотите увлажнить одежду перед циклом, а не замочить. Всегда следует проверять, не поддается ли одежде одежде — мятая одежда хуже, чем мятая. Этот прием не работает со всеми тканями, но подходит для большинства хлопка или хлопковых смесей. И не забудьте поднять вещь, как только цикл закончится, иначе появятся новые складки.

4. Повесьте возле парного душа

Паровой душ может быть не самым экологическим способом погладить одежду без утюга, но она может сделать свое дело. Чтобы получить наилучший эффект, одежда должна быть подвешена близко к душу, в комнате должно быть очень жарко и парно, и вам может потребоваться пустить воду в течение 20 минут. (Попытайтесь использовать этот метод вместе со своим обычным утренним душем, чтобы минимизировать потерю воды.)

Следите за следами от брызг воды или мыла на тканях и убедитесь, что все двери и окна закрыты, чтобы создать атмосферу, похожую на парилку. И не забудьте хорошо проветрить комнату после пары, чтобы предотвратить образование плесени и плесени.

Пара из чайника может выполнять подобную работу, хотя на самом деле она подходит только для удаления мелких складок, а не для разглаживания большой одежды.

5. Используйте Hot Pot

Проявите творчество, используя металлическую кастрюлю как импровизированный утюг. Это может не так хорошо помочь погладить одежду без утюга, но стоит попробовать это, когда вы в затруднении. Для безопасного успеха выполните следующие действия.

Выберите металлическую толстую кастрюлю с безупречно чистым дном. Нагрейте немного воды в кастрюле. Слейте воду, когда она закипит. Уложите полотенце на ровную твердую поверхность. Как только вы вылейте воду, воспользуйтесь дном кастрюли, чтобы прижать одежду к полотенцу.

Дно кастрюли быстро охлаждается, приступайте к действию, осторожно, чтобы не обжечься (это может помочь в рукавицах). Избегайте прижимания деликатных тканей или одежды пластиком или винилом, которые могут деформироваться под действием тепла. Не используйте этот метод для гладильных тканей.

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