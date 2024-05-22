Переконайтеся, що ковдра повністю висохла, перш ніж знову підключати її до мережі.

Як випрати в машині та висушити ковдру з підігрівом

Якщо у вас машина з верхнім завантаженням, рівномірно розкладіть ковдру навколо мішалки або робочого колеса, щоб завантаження було рівномірним. Уникайте згортання ковдри. За потреби ви можете додати рушники чи простирадла, які не залишають ворсу, щоб збалансувати навантаження. Додайте миючий засіб у дозатор і виберіть правильний рівень прання відповідно до етикетки догляду.

Загалом випрати ковдру із підігрівом у машині потрібно обережно, за коротким циклом на низькій швидкості віджимання з мінімальним перемішуванням, щоб зберегти внутрішню проводку. Будьте обережні з водою. Використання гарячої води може розплавити ізоляцію внутрішньої проводки. Випрати ковдру з підігрівом потрібно окремо від іншого одягу.

Щоб висушити ковдру, обережно вичавіть надлишок води та повісьте або висушіть її рівно, щоб захистити крихітні дроти, що проходять через неї, утримуючи її від прямого тепла чи сонячного світла. Не піддавайтеся спокусі поспішати з процесом сушіння за допомогою фена. Ви можете зіпсувати свою ковдру з підігрівом.

Якщо ви використовуєте сушильну машину, уважно прочитайте інструкції з догляду. Зауважте, що комерційні сушарки можуть бути надто гарячими та пошкодити нагріту ковдру навіть за низьких температур.

Більшість ковдр з підігрівом можуть підтримувати низьку температуру та цикл лише повітря або повітря. Розгляньте короткий цикл сушіння, а потім висушіть на повітрі, щоб завершити процес.

Не забудьте протерти контролер і шнури вологою тканиною. Уникайте потрапляння вологи на будь-який із приєднаних пультів дистанційного керування. Дайте їм повністю висохнути, перш ніж знову прикріпити їх до ковдри. Перш ніж знову загорнутися в ковдру, переконайтеся, що немає оголених проводів або небезпечних пошкоджень ковдри.

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