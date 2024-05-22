Выстирать одеяло с подогревом, не повредив электрические компоненты – это важная и сложная задача. Однако вы можете справиться с ним, если воспользуетесь некоторыми советами.
Как вручную постирать и высушить одеяло с подогревом
Если инструкции по уходу не рекомендуют машинную стирку, желательна ручная стирка. Наполните ванну или большой таз прохладной водой, добавьте небольшое количество моющего средства, замочите одеяло на несколько минут, затем осторожно потрепайте его. Слейте мыльную воду, снова наполните ванную и прополощите одеяло в чистой воде. Продолжайте повторять этот процесс, пока не будет удалено все моющее средство. Не выкручивайте и не скручивайте одеяло, чтобы стекла лишняя вода. Повесьте ее на вешалку или бельевую веревку для высыхания.
Убедитесь, что одеяло полностью высохло, прежде чем снова подключать его к сети.
Как постирать в машине и высушить одеяло с подогревом
Если у вас машина с верхней загрузкой, равномерно разложите одеяло вокруг мешалки или рабочего колеса, чтобы загрузка была равномерной. Избегайте свертывания одеяла. При необходимости вы можете добавить полотенца или простыни, не покидающие ворса, чтобы сбалансировать нагрузку. Добавьте моющее средство в дозатор и выберите правильный уровень стирки в соответствии с этикеткой.
В общем, постирать одеяло с подогревом в машине нужно осторожно, по короткому циклу на низкой скорости отжима с минимальным перемешиванием, чтобы сохранить внутреннюю проводку. Будьте осторожны с водой. Использование горячей воды может расплавить изоляцию внутренней проводки. Выстирать одеяло с подогревом нужно отдельно от другой одежды.
Чтобы высушить одеяло, осторожно выдавите излишек воды и повесьте или высушите его ровно, чтобы защитить проходящие через нее крохотные провода, удерживая ее от прямого тепла или солнечного света. Не поддавайтесь искушению спешить с процессом сушки с помощью фена. Вы можете испортить свое одеяло с подогревом.
Если вы используете сушильную машину, внимательно прочтите инструкции по уходу. Обратите внимание, что коммерческие сушилки могут быть слишком горячими и повредить нагретое одеяло даже при низких температурах.
Большинство одеял с подогревом могут поддерживать низкую температуру и цикл только воздуха или воздуха. Рассмотрите короткий цикл сушки, затем высушите на воздухе, чтобы завершить процесс.
Не забудьте протереть контроллер и шнуры влажной тканью. Избегайте попадания влаги на любой из подсоединенных пультов дистанционного управления. Дайте им полностью высохнуть, прежде чем снова прикрепить их к одеялу. Прежде чем снова завернуться в одеяло, убедитесь, что нет оголенных проводов или опасных повреждений одеяла.
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