Есть несколько простых советов, которые могут помочь вам постирать одеяло с подогревом, не повредив электрические компоненты.

Выстирать одеяло с подогревом, не повредив электрические компоненты – это важная и сложная задача. Однако вы можете справиться с ним, если воспользуетесь некоторыми советами.

Как вручную постирать и высушить одеяло с подогревом

Если инструкции по уходу не рекомендуют машинную стирку, желательна ручная стирка. Наполните ванну или большой таз прохладной водой, добавьте небольшое количество моющего средства, замочите одеяло на несколько минут, затем осторожно потрепайте его. Слейте мыльную воду, снова наполните ванную и прополощите одеяло в чистой воде. Продолжайте повторять этот процесс, пока не будет удалено все моющее средство. Не выкручивайте и не скручивайте одеяло, чтобы стекла лишняя вода. Повесьте ее на вешалку или бельевую веревку для высыхания.