У світі астрології кожен знак зодіаку має свої унікальні риси і характеристики, хоча деякі ознаки відомі своєю інтенсивністю і складністю, з іншими впоратися набагато легше.

Чи насправді астрологія розповідає вам про вас щось, чого ви не знаєте?

Деякі люди не відчувають потреби реагувати на все. Якщо вони не висловлять свою думку, вони не відчують себе ошуканими чи втраченими можливостями.

Їм не потрібна драма, щоб вижити — вони вважають за краще, щоб усі зберігали спокій.

Терези (23 вересня – 22 жовтня).

Терези намагаються не реагувати, не поспішаючи, тому що вони не хочуть посилювати ситуацію і ненавидять конфлікти.

Їхнє уявлення про те, щоб добре провести час, полягає не в тому, щоб узяти погану ситуацію і зробити її ще гіршою. Їм не потрібно, щоб речі були надмірними, щоб отримувати від них насолоду.

Риби (19 лютого – 20 березня).

Риби намагаються уникати почуття перевантаженості, тому що це викликає у них сильний стрес.

Вони не перевантажують себе і не заповнюють свої календарі, тож завжди втомлені. Вони дуже чутливі і, здається, інтуїтивно знають, що від них потрібні люди.

Телець (20 квітня – 20 травня).

Телець не імпульсивний, і йому необхідно все обміркувати, перш ніж реагувати на них.

Якщо щось трапляється і у Тельця виникає спокуса не думати, а просто відреагувати, вона зупиняється. Вони знають, що мають запальний характер, і якби вони діяли необдумано, вони тільки погіршили б ситуацію.

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