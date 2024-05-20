Согласно астрологии, у всех нас есть несколько отрицательных черт личности, смешанных с положительными , но являются ли какие-либо знаки зодиака откровенно опасными?

Основываясь на типичных чертах характера и статистических данных, вот самые опасные знаки зодиака:

Козерог (22 декабря – 19 января).

Козерог – самый опасный знак зодиака, поскольку этот знак, скорее всего, окажется преступником на все руки с неосторожным характером. Козерог хорошо подготовлен к совершению преступлений любого характера, будь то мелкое карманное воровство или более серьезное убийство. Их недостаток в том, что они неосторожны и их легко поймать.

2. Лев (23 июля – 23 августа).

Лев может показаться психотическим с вспыльчивым характером. Управляемые огненной энергией и представленные Львом , Львы, как известно, импульсивны и позволяют своему характеру брать над собой верх, что иногда делает их опасными, находясь рядом в неподходящее время.

3. Скорпион (23 октября – 21 ноября)ю

Что делает Скорпиона опасным, так это его склонность к ревности, агрессивности и садизму. Иногда ревнивый и агрессивный Скорпион может быть чрезвычайно опасен при неподходящих обстоятельствах. Их садистская натура заставляет их манипулировать другими , и даже если они не совершают преступлений самостоятельно, они легко могут дергать за ниточки.

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