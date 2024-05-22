Запобігти усадці одягу не так вже й складно, якщо знати інформацію про кілька ефективних способів та застовувати її на практиці.

Як запобігти усадці одягу під час прання

Щоб запобігти усадці одягу під час прання, почніть із ознайомлення з биркою догляду на одязі, щоб отримати інформацію про вміст тканини та конкретні інструкції щодо прання.

Прання одягу в холодній воді запобігає усадці, викликаній впливом тепла. Вибір режиму делікатного, повільного або ручного прання захищає від усадки через хвилювання. Вибір миючих засобів, розроблених для делікатних тканин, таких як шовк або вовна, і уникнення агресивних підсилювачів прання, таких як хлор або кисневий відбілювач, запобігає усадці через неправильне використання продукту.

Одяг для ручного прання є чудовим способом прання делікатного одягу, який схильний до усадки. Прання одягу вручну особливо ефективне для тканин, які можуть давати усадку через надмірне використання або надмірне перемішування, як-от шерсть.

Як запобігти усадці одягу в сушарці

Високий нагрів сушарки, хвилювання від функції сушарки та контакт з іншим одягом можуть спричинити стиснення волокон, залишаючи річ зморщеною або деформованою. Щоб уникнути пошкодження сушильної машини, використовуйте налаштування для сушіння на повільному нагріванні або на повітрі. Помістіть одяг у сітчастий мішок для прання , який додає шар захисту від хвилювань і тертя, спричинених наявністю іншого одягу.

Найкращий спосіб запобігти усадці одягу в сушарці — це взагалі відмовитися від сушіння в машині та вибрати натомість сушити на повітрі одяг, схильний до усадки.

На додаток до використання режиму сушіння з низьким нагріванням або без нього та розміщення одягу в захисному сітчастому мішку, видалення одягу з сушарки до того, як річ повністю висохне, запобігає усадці через пересушування. Пересушування відбувається, коли повністю сухий одяг залишається в сушарці, піддаючи тканину надмірному нагріванню.

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