Предотвратить усадку одежды не так уж сложно, если знать информацию о нескольких эффективных способах и устанавливать ее на практике.

Как предотвратить усадку одежды во время стирки

Чтобы избежать усадки одежды во время стирки, начните с ознакомления с биркой ухода на одежде, чтобы получить информацию о содержимом ткани и конкретных инструкциях по стирке.

Стирка одежды в холодной воде предотвращает усадку, вызванную воздействием тепла. Выбор режима деликатной, медленной или ручной стирки защищает от усадки из-за волнения. Выбор моющих средств, разработанных для деликатных тканей, таких как шелк или шерсть, и избегание агрессивных усилителей стирки, таких как хлор или кислородный отбеливатель, предотвращает усадку из-за неправильного использования продукта.

Одежда для ручной стирки является отличным способом стирки деликатной одежды, которая склонна к усадке. Стирка одежды вручную особенно эффективна для тканей, которые могут давать усадку из-за чрезмерного использования или чрезмерного перемешивания, таких как шерсть.

Как предотвратить усадку одежды в сушилке

Высокий нагрев сушилки, волнение от функции сушилки и контакт с другой одеждой могут вызвать сжатие волокон, оставляя вещь сморщенной или деформированной. Во избежание повреждения сушильной машины используйте настройки для сушки на медленном нагревании или на воздухе. Поместите одежду в сетчатый мешок для стирки, который добавляет защитный слой от волнений и трений, вызванных наличием другой одежды.

Лучший способ предотвратить усадку одежды в сушилке — это вообще отказаться от сушки в машине и выбрать сушить на воздухе одежду, склонную к усадке.

В дополнение к использованию режима сушки с низким нагреванием или без него и размещение одежды в защитном сетчатом мешке, удаление одежды из сушилки до того, как вещь полностью высохнет, предотвращает усадку из-за пересушивания. Пересушивание происходит, когда полностью сухая одежда остается в сушилке, подвергая ткань чрезмерному нагреву.

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