Щоб вивести плями від дезодоранту на одязі, вам достаньо взяти до уваги декілька порад та застосувати їх на практиці.

Як вивести плями від дезодоранту на сорочках

На щастя, білий наліт на темному верху легко усунути. Якщо легка пляма дезодоранту потрапила на бавовняний або інший целюлозний одяг (льон, віскозу, бамбук тощо), коли ви одягаєтеся, краще відкласти цей предмет і вибрати щось інше. У вас є достатньо часу, щоб на місці обробити пляму невеликою кількістю миючого засобу.

Якщо у вас немає часу, спробуйте вивести плями від дезодоранту на одязі одним із таких предметів побуту:

Волога ганчірка, губка або дитяча серветка

Простирадло для сушіння

Ватний тампон, змочений спиртом (якщо це не делікатна тканина, тоді ви захочете пропустити очищення спиртом )

Як запобігти появі плям від дезодоранту

Якщо ви знаєте, що у вас є проблема з плямами від дезодоранту, тому що вони накопичуються з часом, спробуйте запобігти їх появі.

Спробуйте нову формулу: щоб вам е довелося думати, як вивести плями від дезодоранту на одязі, замініть твердий дезодорант на спрей, гель або невидиму формулу. Щоб усунути плями від поту, подумайте про перехід на дезодорант без алюмінію, щоб звести нанівець хімічну реакцію, яка викликає зміну кольору.

Використовуйте правильну кількість: ви можете подумати, що нанесення більшої кількості шарів дезодоранту протягом довгих днів допомагає мінімізувати потовиділення, але це може негативно вплинути на ваші сорочки. Якщо дезодорант містить алюміній, більше продукту просто означає, що його більше змішується з потом і бактеріями, що призводить до жовтих плям під пахвами.

Дайте дезодоранту висохнути: після нанесення дезодоранту зачекайте, доки він повністю висохне, перш ніж одягатися, щоб запобігти його перенесенню на ваш верх. Поспіхом? Обережно протріть пахви феном на прохолодній температурі, щоб прискорити процес.

Попередньо обробляйте верхню частину: Ще одна хороша техніка, особливо у високоефективних пральних машинах, — це попередня обробка пахв кожного разу, коли ви перете речі. Ви можете застосувати невелику кількість рідкого прального порошку або скористатися засобом для виведення плям, безпечним для тканини або кольору, який випрати.

Лікуйте плями якнайшвидше: чим швидше ви виперете верхню частину, яка, як ви знаєте, схильна до плям, тим краще. Вивести плями від дезодоранту на одязі вам потрібно негайно.