Чтобы вывести пятна от дезодоранта на одежде, вам достаточно принять во внимание несколько советов и применить их на практике.

Как вывести пятна от дезодоранта на рубашках

К счастью, белый налет на темном верху легко устранить. Если легкое пятно дезодоранта попало на хлопчатобумажную или другую целлюлозную одежду (лен, вискозу, бамбук и т.д.), когда вы одеваетесь, лучше отложить этот предмет и выбрать что-то другое. У вас достаточно времени, чтобы на месте обработать пятно небольшим количеством моющего средства.

Если у вас нет времени, попробуйте вывести пятна от дезодоранта на одежде одним из следующих предметов быта:

Влажная тряпка, губка или детская салфетка

Простынь для сушки

Ватный тампон, смоченный спиртом (если это не щекотливая ткань, тогда вы захотите пропустить очистку спиртом)

Как предотвратить появление пятен от дезодоранта

Если вы знаете, что у вас есть проблема с пятнами от дезодоранта, потому что они накапливаются со временем, попробуйте предотвратить их появление.

Попробуйте новую формулу: чтобы вам пришлось думать, как вывести пятна от дезодоранта на одежде, замените твердый дезодорант на спрей, гель или невидимую формулу. Чтобы устранить пятна от пота, подумайте о переходе на дезодорант без алюминия, чтобы свести на нет химическую реакцию, вызывающую изменение цвета.

Используйте правильное количество: вы можете подумать, что нанесение большего количества слоев дезодоранта в течение долгих дней помогает минимизировать потоотделение, но это может повлиять на ваши рубашки. Если дезодорант содержит алюминий, больше продукта просто означает, что его больше смешивается с потом и бактериями, что приводит к желтым пятнам под мышками.

Дайте высохнуть дезодоранту: после нанесения дезодоранта подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем одеваться, чтобы предотвратить его переноску на ваш верх. Наспех? Осторожно протрите подмышки феном на прохладной температуре, чтобы ускорить процесс.

Предварительно обрабатывайте верхнюю часть: Еще одна хорошая техника, особенно в высокоэффективных стиральных машинах, — это предварительная обработка подмышек каждый раз, когда вы стираете вещи. Вы можете применить небольшое количество жидкого стирального порошка или воспользоваться пятновыводителем, безопасным для ткани или цвета, который постирать.

Лечите пятна как можно быстрее: чем быстрее вы выстираете верхнюю часть, которая, как вы знаете, склонна к пятнам, тем лучше. Вывести пятна от дезодоранта на одежде вам нужно немедленно.