Очистити раковину з нержавіючої сталі не так вже й складно, якщо спробувати застосувати для цього домашні продукти. Ось як це зробити.

Як очистити раковину з нержавіючої сталі

Незважаючи на те, що нержавіюча сталь стійка до корозії, на ній можуть утворюватися плями та утворюватися вапняний наліт. Щоб очистити раковину з нержавіючої сталі:

Спорожніть раковину, видаливши весь посуд, предмети та будь-які залишки їжі. Промийте раковину чистою гарячою водою. Протріть вздовж зерна раковини, використовуючи ніжний миючий засіб, наприклад мило для посуду, і губку або тканину проти подряпин. Ретельно промийте гарячою водою та висушіть серветкою з мікрофібри , щоб запобігти утворенню плям від мила або відкладень жорсткої води. Поліроль для блиску.

Природні способи очищення раковини з нержавіючої сталі

Харчова сода: якщо губка та засіб для миття посуду не видаляють плями та бруд, посипте харчовою содою поверхню раковини та потріть м’якою губкою. Змішайте харчову соду та воду до утворення пасти. Нанесіть пасту на поверхню раковини з нержавіючої сталі та обережно протріть її м’якою губкою або ганчіркою з мікрофібри. Харчова сода ефективно видаляє бруд і плями, не дряпаючи нержавіючу сталь.

Оцет: вапняні відкладення можуть накопичуватися на раковині, якщо ви живете в районі з жорсткою водою. Змішайте рівні частини відфільтрованої води та білого оцту, розпиліть розчин на поверхню раковини та залиште на кілька хвилин. Протріть злегка вологою тканиною, щоб видалити плями води та відновити блиск. Оцет природним чином дезінфікує , допомагаючи очистити раковину з нержавіючої сталі від плям від жорсткої води.

Лимон і сіль: розріжте лимон навпіл і посипте сіллю відкриту сторону фрукта. Потім використовуйте лимон, щоб почистити раковину. Зосередьтеся на ділянках зі стійкими плямами або зміною кольору. Кислотність лимона допомагає розчинити бруд, а сіль додає абразивності для ефективного очищення. Останньо промийте раковину та витріть її м’якою тканиною.

Газована вода: газована вода надає вашій раковині з нержавіючої сталі сяючого блиску. Наповніть пляшку газованою содою, збризніть раковину, потріть її губкою та висушіть м’якою тканиною.

Оливкова олія: нанесіть невелику кількість олії на тканину і круговими рухами розітріть нею раковину. Цей спосіб додає блиск і захищає від майбутніх плям і плям води. Підійде будь-який сорт оливкової олії, тому не витрачайте її на раковину. Мінеральна олія та олія авокадо також працюють і можуть допомогти очистити раковину з нержавіючої сталі.

Спирт: створіть розчин ізопропілового спирту та води, розпиліть його на поверхню раковини та очистіть її тканиною з мікрофібри. Цей розчин розчиняє жир і дезінфікує раковину, залишаючи її блискучою чистотою.

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