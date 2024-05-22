Очистить раковину из нержавеющей стали не так уж сложно, если попытаться применить для этого домашние продукты. Вот как это сделать.

Как очистить раковину из нержавеющей стали

Несмотря на то, что нержавеющая сталь устойчива к коррозии, на ней могут образовываться пятна и образовываться известковый налет. Чтобы очистить раковину из нержавеющей стали:

Опустите раковину, удалив всю посуду, предметы и остатки пищи. Промойте раковину чистой горячей водой. Протрите вдоль зерна раковины, используя нежное моющее средство, например мыло для посуды, и губку или ткань против царапин. Тщательно промойте горячей водой и высушите салфеткой из микрофибры, чтобы предотвратить образование пятен от мыла или отложений жесткой воды. Полироль для блеска.

Природные способы очистки раковины из нержавеющей стали

Пищевая сода: если губка и моющее средство не удаляют пятна и грязь, посыпьте пищевой содой поверхность раковины и потрите мягкой губкой. Смешайте пищевую соду и воду до образования пасты. Нанесите пасту на поверхность раковины из нержавеющей стали и осторожно протрите мягкой губкой или тряпкой из микрофибры. Пищевая сода эффективно удаляет грязь и пятна, не царапая нержавеющую сталь.

Уксус: известковые отложения могут скапливаться на раковине, если вы живете в районе с жесткой водой. Смешайте равные части отфильтрованной воды и белого уксуса, распылите раствор на поверхность раковины и оставьте на несколько минут. Протрите слегка влажной тканью, чтобы удалить пятна воды и восстановить блеск. Уксус естественным образом дезинфицирует, помогая очистить раковину из нержавеющей стали от пятен от жесткой воды.

Лимон и соль: разрежьте лимон пополам и посыпьте солью открытую сторону фрукта. Затем используйте лимон, чтобы очистить раковину. Сосредоточьтесь на участках с устойчивыми пятнами или изменением цвета. Кислотность лимона помогает растворить грязь, а соль добавляет абразивность для эффективной очистки. После этого промойте раковину и протрите ее мягкой тканью.

Газированная вода: газировка придает вашей раковине из нержавеющей стали сияющего блеска. Наполните бутылку газировкой, сбрызните раковину, потрите ее губкой и высушите мягкой тканью.

Оливковое масло: нанесите небольшое количество масла на ткань и круговыми движениями разотрите раковину. Этот способ придает блеск и защищает от будущих пятен и пятен воды. Подойдет любой сорт оливкового масла, поэтому не тратьте его на раковину. Минеральное масло и авокадо также работают и могут помочь очистить раковину из нержавеющей стали.

Спирт : создайте раствор изопропилового спирта и воды, распылите его на поверхность раковины и очистите тканью из микрофибры. Этот раствор растворяет жир и дезинфицирует раковину, оставляя ее блестящей чистотой.

Читайте также:

Как почистить слив раковины в кухне и ванной: 6 различных способов

Как очистить забитый ливень: 5 легких способов, которые сэкономят время и деньги

Как легко избавиться от засорения в раковине: есть несколько эффективных способов