Щоб позбутися неприємного запаху в холодильнику, вам потрібно виконати всього лиш шість простих кроків. Ці кроки можуть сприяти швидкому вирішенню проблеми.

1. Очистіть піддон холодильника.

Піддон — це невелика ємність, яка збирає конденсат із вашого холодильника, щоб він не витік на кухню. Тепло від змійовиків холодильника зазвичай спричиняє випаровування цієї вологи, але якщо надлишок рідини накопичується, це може призвести до скупчення води з неприємним запахом. Піддон для збору крапель знаходиться під холодильником, і зазвичай доступ до нього здійснюється з-за пластини в передній або задній частині приладу. Ознайомтеся з посібником з експлуатації холодильника, щоб отримати конкретні вказівки щодо розташування та доступу до піддону. Якщо ви не можете знайти свій посібник, подивіться в Інтернеті за номером моделі.

Дотримуючись інструкцій виробника, зніміть пластину або задню панель і скористайтеся тканиною або губкою, щоб очистити піддон. Якщо вам потрібно відсунути холодильник від стіни, перед чищенням вимкніть воду та джерело живлення. Злийте будь-яку стоячу воду з піддона для збору крапель і видаліть цвіль або грибок, використовуючи розведений відбілювач або водно-оцетовий розчин. Промийте або протріть вологою ганчіркою, а потім ретельно висушіть його перед тим, як замінити панель. Це може допомогти позбутися неприємного запаху в холодильнику.

2. Усуньте запахи з холодильника за допомогою активованого вугілля.

Активоване вугілля — це дрібний чорний порошок, який діє як губка, поглинаючи дрібні частинки, що викликають неприємний запах із холодильника. Він часто використовується в системах фільтрації води для видалення забруднюючих речовин з води, і він функціонує аналогічно для очищення повітря. Ви можете придбати пакетики з активованим вугіллям у різних роздрібних магазинах. Поставте один на полицю холодильника, щоб допомогти ввібрати вологу та позбутися неприємного запаху в холодильнику.

3. Провітрюйте смердючий холодильник.

Вологий, наповнений їжею холодильник забезпечує ідеальне середовище для розмноження бактерій і цвілі. Щільно закрита внутрішня частина може сприяти проникненню неприємних запахів на стіни та полиці. Порада, як зробити так, щоб у холодильнику краще пахло, це провітрювання. Випорожніть усі предмети та зберігайте їх у холодильниках або, якщо у вас є, у другому холодильнику. Від’єднавши холодильник від мережі та протерши його внутрішню частину, залиште дверцята відкритими приблизно на годину, перш ніж поповнювати запаси. Це теж хороший спосіб позбутися неприємного запаху в холодильнику.

4. Використовуйте харчову соду.

Відомо, що харчова сода вловлює та поглинає запахи, але вона менш ефективна, якщо залишити її в коробці. Щоб збільшити площу поверхні харчової соди та збільшити її здатність вловлювати запах, посипте її на вологу губку замість того, щоб використовувати всю упаковку. Потім помістіть губку на полицю холодильника та за потреби додайте соди.

5. Зробіть дезодорант.

Щоб позбутися неприємного запаху в холодильнику за допомогою соди, створіть дезодорант зі старої баночки для спецій. Використовуйте лійку, щоб насипати трохи харчової соди в перероблену банку для спецій, щоб стильно усунути запахи . Отвори у верхній частині дозволяють смердючим частинкам контактувати з харчовою содою. Ви також можете додати кілька крапель цитрусової ефірної олії для ще кращого запаху!

6. Нейтралізуйте запахи кавовою гущею.

Кава має сильний приємний аромат, який нейтралізує неприємні запахи з холодильника. Поставте невелику миску з кавовою гущею в холодильник, щоб замінити запахи ароматом свіжого напою. Однак слід пам’ятати, що кава може надавати запах іншим предметам у вашому холодильнику, тому остерігайтеся зберігати незапаковані продукти поблизу кавової гущі.

Ці стратегії пропонують простий спосіб позбутися неприємного запаху в холодильнику, але якщо ви спробували все, і запах залишається , можливо, ви маєте справу з більш серйозною проблемою. Подумайте про те, щоб зателефонувати техніку з холодильників, який зможе діагностувати проблему та швидко відновити запах свіжості у вашому холодильнику.

Читайте також:

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику: п'ять кроків, про які потрібно знати

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику: прості поради

Як очистити морозильну камеру: кілька простих та ефективних кроків