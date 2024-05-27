Чтобы избавиться от неприятного запаха в холодильнике, вам нужно выполнить всего шесть простых шагов. Эти шаги могут способствовать скорейшему решению проблемы.

1. Очистите поддон холодильника.

Поддон – это небольшая емкость, которая собирает конденсат из вашего холодильника, чтобы он не утек на кухню. Тепло от змеевиков холодильника обычно приводит к испарению этой влаги, но если избыток жидкости накапливается, это может привести к скоплению воды с неприятным запахом. Поддон для сбора капель находится под холодильником и обычно доступ к нему осуществляется из-за пластины в передней или задней части прибора. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации холодильника для получения конкретных инструкций по расположению и доступу к поддону. Если вы не можете найти свое руководство, посмотрите в Интернете по номеру модели.

Следуйте инструкциям изготовителя, снимите пластину или заднюю панель и воспользуйтесь тканью или губкой, чтобы очистить поддон. Если необходимо отодвинуть холодильник от стены, перед чисткой выключите воду и источник питания. Слейте любую стоячую воду из поддона для сбора капель и удалите плесень или грибок, используя разбавленный отбеливатель или водно-уксусный раствор. Промойте или протрите влажной тряпкой, затем тщательно высушите его перед тем, как заменить панель. Это может помочь избавиться от неприятного запаха в холодильнике.

2. Удалите запахи из холодильника с помощью активированного угля.

Активированный уголь – это мелкий черный порошок, действующий как губка, поглощая мелкие частицы, вызывающие неприятный запах из холодильника. Он часто используется в системах фильтрации воды для удаления загрязняющих веществ из воды, и он функционирует аналогично очистке воздуха. Вы можете приобрести пакетики с активированным углем в разных магазинах. Поставьте один на полку холодильника, чтобы помочь впитать влагу и избавиться от неприятного запаха в холодильнике.

3. Проветривайте зловонный холодильник.

Влажный, наполненный едой холодильник обеспечивает идеальную среду для размножения бактерий и плесени. Плотно закрытая внутренняя часть способствует проникновению неприятных запахов на стены и полки. Совет, как сделать так, чтобы в холодильнике лучше пахло, это проветривание. Опустите все предметы и храните их в холодильниках или, если у вас есть, во втором холодильнике. Отсоединив холодильник от сети и протерев его внутреннюю часть, оставьте дверцу открытой примерно на час, прежде чем пополнять запасы. Это тоже хороший способ избавиться от неприятного запаха в холодильнике.

4. Используйте пищевую соду.

Известно, что пищевая сода улавливает и поглощает запахи, но менее эффективна, если оставить ее в коробке. Чтобы увеличить площадь поверхности пищевой соды и увеличить способность улавливать запах, посыпьте ее на влажную губку вместо того, чтобы использовать всю упаковку. Затем поместите губку на полку холодильника и при необходимости добавьте соды.

5. Сделайте дезодорант.

Чтобы избавиться от неприятного запаха в холодильнике с помощью соды, создайте дезодорант из старой баночки для специй. Используйте воронку, чтобы насыпать немного пищевой соды в переработанную банку для специй, чтобы стильно устранить запахи. Отверстия в верхней части позволяют зловонным частицам контактировать с пищевой содой. Вы также можете добавить несколько капель эфирного цитрусового масла для еще лучшего запаха!

6. Нейтрализуйте запахи кофейной гущей.

Кофе обладает сильным приятным ароматом, который нейтрализует неприятные запахи из холодильника. Поставьте небольшую миску с кофейной гущей в холодильник, чтобы заменить запахи ароматом свежего напитка. Однако следует помнить, что кофе может придавать запах другим предметам в вашем холодильнике, поэтому остерегайтесь хранить неупакованные продукты вблизи кофейной гущи.

Эти стратегии предлагают простой способ избавиться от неприятного запаха в холодильнике, но если вы попробовали все, и запах остается , возможно, вы имеете дело с более серьезной проблемой. Подумайте о том, чтобы позвонить по технике из холодильников, который сможет диагностировать проблему и быстро восстановить запах свежести в вашем холодильнике.

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