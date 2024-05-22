Скиньте температуру вашого холодильника

Якщо ваш холодильник занадто холодний, знайдіть регулятори температури та відрегулюйте їх відповідно. Не впевнені, яка температура правильна? Зверніться до посібника користувача або посібника користувача.

Ви можете виявити, що ваш холодильник налаштовано на ідеальне налаштування для охолодження продуктів, але ваш датчик температури все ще може бути вимкненим. Щоб вручну перевірити температуру холодильника, поставте склянку води на верхню полицю холодильника на 24 години. Зніміть склянку і перевірте температуру води за допомогою кулінарного термометра. Якщо показання термометра не перевищують 2 градуси встановленої температури або рекомендованого температурного діапазону, можливо, датчик температури вашого холодильника несправний і потребує заміни.