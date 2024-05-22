Багато людей задаються питанням про те, що робити, якщо у вашому холодильнику замерзає їжа. Існує кілька важливих порад, які можуть допомогти вам розібратися з цією проблемою.
Що робити, якщо у вашому холодильнику замерзає їжа
1. Налаштування температури
Оптимальна температура в холодильнику для зберігання свіжих продуктів становить 38-40 градусів за Фаренгейтом. Яякщо у вашому холодильнику замерзає їжа, то, можливо, там випадково встановлено занадто низьку температуру. Це поширена проблема, яка може призвести до заморожування продуктів у вашому холодильнику.
Скиньте температуру вашого холодильника
Якщо ваш холодильник занадто холодний, знайдіть регулятори температури та відрегулюйте їх відповідно. Не впевнені, яка температура правильна? Зверніться до посібника користувача або посібника користувача.
Ви можете виявити, що ваш холодильник налаштовано на ідеальне налаштування для охолодження продуктів, але ваш датчик температури все ще може бути вимкненим. Щоб вручну перевірити температуру холодильника, поставте склянку води на верхню полицю холодильника на 24 години. Зніміть склянку і перевірте температуру води за допомогою кулінарного термометра. Якщо показання термометра не перевищують 2 градуси встановленої температури або рекомендованого температурного діапазону, можливо, датчик температури вашого холодильника несправний і потребує заміни.
2. Заблоковані вентиляційні отвори
Холодильники використовують вентиляційні отвори для циркуляції холодного повітря та забезпечення постійної температури в усьому місці зберігання. Щоб забезпечити належну температуру, потрібно забезпечити вільний потік повітря між морозильною камерою та холодильною камерою. Якщо їжа блокує ці вентиляційні отвори, вона буде піддаватися більшому впливу холодного повітря і з часом може замерзнути. (Заблоковані вентиляційні отвори також можуть ускладнити підтримку температури в морозильній камері.)
Переставте їжу
Переконайтеся, що їжа у вашому холодильнику не торкається вентиляційних отворів. Ви також можете спробувати більш рівномірно розподілити продукти по всьому холодильнику, якщо бачите, що у вашому холодильнику замерзає їжа
3. Діряві ущільнювачі дверей
Ущільнювачі навколо дверцят холодильника та морозильної камери допомагають утримувати холодне повітря. Якщо одне або обидва ці ущільнення протікають, ваш холодильник працюватиме більше, щоб підтримувати постійну температуру. На жаль, це може призвести до надто холодного холодильника та заморожених продуктів.
Перевірте прокладку дверцят вашого холодильника
Якщо ви підозрюєте, що дверцята вашого холодильника можуть протікати, знайдіть час, щоб очистити та перевірити ущільнення дверцят. Якщо вони порвані, деформовані або зношені, негайно замініть їх. Адже, якщо у вашому холодильнику замерзає їжа, то це може бути саме через це.
4. Налаштування льодогенератора
Холодильний льодогенератор, який добре використовується, не повинен викликати замерзання в холодильній камері, але неактивний льодогенератор може бути проблемою. Льодогенератор, який залишився увімкненим, але відключений від водопостачання, може спричинити охолодження відділення до мінусових температур, оскільки він постійно намагається зробити лід, але не вдається.
Відрегулюйте параметри льодогенератора
Якщо ви не плануєте використовувати льодогенератор, вимкніть його, щоб уникнути переохолодження в холодильнику. Більшість холодильних льодогенераторів можна вимкнути, натиснувши перемикач увімк./вимк., розташований біля льодогенератора, або піднявши металевий щуп угору та у вимкнене положення. Якщо у вашому холодильнику є сенсорне меню, можливо, вам знадобиться перейти до його налаштувань, щоб вимкнути льодогенератор. Якщо у вашому холодильнику замерзає їжа, то такі дії можуть вирішити цю проблему.