Многие люди задаются вопросом о том, что делать, если в вашем холодильнике замерзает еда. Есть несколько важных советов, которые могут помочь вам разобраться с этой проблемой.
Что делать, если в вашем холодильнике замерзает еда
1. Настройка температуры
Оптимальная температура в холодильнике для хранения свежих продуктов составляет 38-40 градусов по Фаренгейту. Если в вашем холодильнике замерзает пища, возможно, там случайно установлена слишком низкая температура. Это распространенная проблема, которая может привести к замораживанию продуктов в вашем холодильнике.
Сбросьте температуру вашего холодильника
Если холодильник слишком холодный, найдите регуляторы температуры и отрегулируйте их соответственно. Не уверены, какая температура верна? Обратитесь к руководству пользователя или руководству пользователя.
Вы можете обнаружить, что ваш холодильник настроен на идеальную настройку для охлаждения продуктов, но ваш датчик температуры все еще может быть выключен. Чтобы вручную проверить температуру холодильника, поставьте стакан воды на верхнюю полку холодильника на 24 часа. Снимите стакан и проверьте температуру воды с помощью кулинарного термометра. Если показания термометра не превышают 2 градуса установленной температуры или рекомендованного температурного диапазона, возможно, датчик температуры холодильника неисправен и требует замены.
2. Заблокированные вентиляционные отверстия
Холодильники используют вентиляционные отверстия для циркуляции холодного воздуха и постоянной температуры во всем месте хранения. Чтобы обеспечить необходимую температуру, необходимо обеспечить свободный поток воздуха между морозильной камерой и холодильной камерой. Если пища блокирует вентиляционные отверстия, она будет подвергаться большему воздействию холодного воздуха и со временем может замерзнуть. (Заблокированные вентиляционные отверстия также могут осложнить поддержание температуры в морозильной камере.)
Переставьте еду
Убедитесь, что еда в холодильнике не касается вентиляционных отверстий. Вы также можете попробовать более равномерно распределить продукты по всему холодильнику, если видите, что в холодильнике замерзает пища.
3. Дырявые уплотнители двери
Уплотнители вокруг дверцы холодильника и морозильной камеры помогают удерживать холодный воздух. Если одно или оба эти уплотнения протекают, ваш холодильник будет работать больше, чтобы поддерживать постоянную температуру. К сожалению, это может привести к слишком холодному холодильнику и замороженным продуктам.
Проверьте прокладку дверцы вашего холодильника
Если вы подозреваете, что дверца холодильника может протекать, найдите время, чтобы очистить и проверить уплотнение дверцы. Если они порваны, деформированы или изношены, немедленно замените их. Ведь, если в вашем холодильнике замерзает еда, то это может быть именно из-за этого.
4. Настройка льдогенератора
Холодильный хорошо используемый льдогенератор не должен вызывать замерзание в холодильной камере, но неактивный льдогенератор может быть проблемой. Ледогенератор, оставшийся включенным, но отключенный от водоснабжения, может привести к охлаждению отделения до минусовых температур, поскольку он постоянно пытается сделать лед, но не удается.
Отрегулируйте параметры льдогенератора
Если вы не планируете использовать ледогенератор, выключите его во избежание переохлаждения в холодильнике. Большинство холодильных льдогенераторов можно отключить, нажав переключатель вкл./выкл., расположенный возле льдогенератора, или подняв металлический щуп вверх и выключенное положение. Если в вашем холодильнике есть сенсорное меню, возможно, потребуется перейти к его настройкам, чтобы выключить ледогенератор. Если в холодильнике замерзает пища, то такие действия могут решить эту проблему.