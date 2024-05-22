Сбросьте температуру вашего холодильника

Если холодильник слишком холодный, найдите регуляторы температуры и отрегулируйте их соответственно. Не уверены, какая температура верна? Обратитесь к руководству пользователя или руководству пользователя.

Вы можете обнаружить, что ваш холодильник настроен на идеальную настройку для охлаждения продуктов, но ваш датчик температуры все еще может быть выключен. Чтобы вручную проверить температуру холодильника, поставьте стакан воды на верхнюю полку холодильника на 24 часа. Снимите стакан и проверьте температуру воды с помощью кулинарного термометра. Если показания термометра не превышают 2 градуса установленной температуры или рекомендованного температурного диапазона, возможно, датчик температуры холодильника неисправен и требует замены.