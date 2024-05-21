Якщо дверцята посудомийної машини не зачиняються або не замикаються, це може бути тому, що пружина дверцят налаштована неправильно. Це означає, що напруга дверних пружин недостатня, щоб утримувати двері закритими. Ви можете спробувати полагодити дверцята, відрегулювавши натяг пружин для щільнішого прилягання дверей.

Виконайте ці кроки, щоб перевірити натяг пружини дверцят вашої посудомийної машини відповідно до її типу. Зауважте, що точні інструкції можуть відрізнятися, якщо у вас посудомийна машина іншої марки:

Моделі ванн з нержавіючої сталі

Відкрийте та закрийте дверцята, щоб перевірити натяг пружини.

Знайдіть регулювальні гвинти пружини дверцят біля основи дверцят посудомийної машини.

Використовуючи хрестоподібну викрутку, поверніть гвинти за годинниковою стрілкою, щоб збільшити натяг, або проти годинникової стрілки, щоб зменшити натяг дверцят.

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