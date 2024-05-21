Щоб полагодити дверцята посудомийної машини, які не зачиняються, вам потрібно спочатку розібратися з причиною цієї проблеми. Ось як це зробити:
1. Натяг дверної пружини встановлено неправильно
Якщо дверцята посудомийної машини не зачиняються або не замикаються, це може бути тому, що пружина дверцят налаштована неправильно. Це означає, що напруга дверних пружин недостатня, щоб утримувати двері закритими. Ви можете спробувати полагодити дверцята, відрегулювавши натяг пружин для щільнішого прилягання дверей.
Виконайте ці кроки, щоб перевірити натяг пружини дверцят вашої посудомийної машини відповідно до її типу. Зауважте, що точні інструкції можуть відрізнятися, якщо у вас посудомийна машина іншої марки:
Моделі ванн з нержавіючої сталі
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Відкрийте та закрийте дверцята, щоб перевірити натяг пружини.
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Знайдіть регулювальні гвинти пружини дверцят біля основи дверцят посудомийної машини.
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Використовуючи хрестоподібну викрутку, поверніть гвинти за годинниковою стрілкою, щоб збільшити натяг, або проти годинникової стрілки, щоб зменшити натяг дверцят.
Пластикові моделі ванн
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Якщо дверцята зачиняються занадто швидко, зменшіть натяг пружини, перемістивши кінець пружини до передньої частини посудомийної машини.
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Якщо дверцята відчиняються, збільште натяг пружини, перемістивши кінець пружини до задньої частини посудомийної машини.
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Пружини повинні бути в однакових виїмках зліва і справа.
2. Посудомийна машина не вирівняна
Якщо ваша посудомийна машина була неправильно вирівняна під час встановлення, це може призвести до проблем. Ви можете спробувати полагодити дверцята посудомийної машини, які не зачиняються.
Перевірте свій прилад на наявність ознак зміщення. Посудомийна машина повинна добре розміщуватися в шафі — якщо отвір ванни не квадратний, дверцята не закриватимуться належним чином. Для належної роботи ваша посудомийна машина повинна підтримуватися вирівнювальними ніжками та задніми колесами, які допомагають їй рівно стояти на підлозі.
Ви можете полагодити дверцята посудомийної машини, які не зачиняються, дотримуючись цих порад:
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Прокладіть кабель живлення, подачі води та зливу в отвір шафи, перш ніж посунути посудомийну машину в її остаточне положення.
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Якщо у вашому приладі є такий, переконайтеся, що ізоляційна ковдра не заважає посудомийній машині правильно вставитися в отвір шафи.
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Вирівняйте передню частину дверної панелі посудомийної машини з передньою частиною дверцят шафи та переконайтеся, що вирівнювальні ніжки щільно прилягають до підлоги.
- При закритих дверцятах посудомийної машини перевірте рівень приладу на передній панелі. Якщо необхідно, відрегулюйте вирівнювальні ніжки, щоб посудомийна машина розташувалась правильно.
3. Предмети застрягли між ущільнювачем дверцят і баком посудомийної машини
Якщо ви помітили, що дверцята вашої посудомийної машини не зачиняються належним чином, це може бути ознакою того, що щось застрягло між ущільнювачем дверцят і баком посудомийної машини:
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Перевірте, щоб під час або після завантаження між ущільнювачем дверцят посудомийної машини та баком посудомийної машини не застрягли такі предмети, як столове срібло.
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Перевірте обидві стійки на наявність предметів, які можуть застрягти або виступати. Видаліть будь-який предмет, який виступає за межі стійки.
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Перевірте, чи немає великих частинок їжі навколо ущільнення дверцят, і за потреби очистіть частину посудомийної машини.
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Якщо ви не можете вийняти об’єкт самостійно, можливо, вам знадобиться викликати техніка, який допоможе його витягнути.
4. Дверна засувка зламана або пошкоджена
Поширеною причиною того, що дверцята посудомийної машини не зачиняються, є зламана або пошкоджена дверна засувка. Перевірте різні компоненти дверної засувки на наявність ознак пошкодження або надмірного зносу, включно з погнутими петлями або неправильно вирівняною запірною пластиною, щоб полагодити дверцята.
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