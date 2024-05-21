Если дверца посудомоечной машины не закрывается или не запирается, это может быть потому, что пружина дверцы настроена неправильно. Это означает, что напряжение дверных пружин недостаточно, чтобы удерживать дверь закрытой. Вы можете попытаться починить дверцу, отрегулировав натяжение пружин для более плотного прилегания двери.

Выполните эти шаги, чтобы проверить натяжение пружины дверцы посудомоечной машины в соответствии с ее типом. Обратите внимание, что точные инструкции могут отличаться, если у вас посудомоечная машина другой марки:

Модели ванн из нержавеющей стали

Откройте и закройте дверцу, чтобы проверить натяжение пружины.

Найдите регулировочные винты пружины дверцы у основания дверцы посудомоечной машины.

Используя крестообразную отвертку, поверните винты по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить натяжение дверцы.

Пластиковые модели ванн