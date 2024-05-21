Чтобы починить не закрывающуюся дверцу посудомоечной машины , вам нужно сначала разобраться с причиной этой проблемы. Вот как это сделать:
1. Натяжение дверной пружины установлено неправильно
Если дверца посудомоечной машины не закрывается или не запирается, это может быть потому, что пружина дверцы настроена неправильно. Это означает, что напряжение дверных пружин недостаточно, чтобы удерживать дверь закрытой. Вы можете попытаться починить дверцу, отрегулировав натяжение пружин для более плотного прилегания двери.
Выполните эти шаги, чтобы проверить натяжение пружины дверцы посудомоечной машины в соответствии с ее типом. Обратите внимание, что точные инструкции могут отличаться, если у вас посудомоечная машина другой марки:
Модели ванн из нержавеющей стали
-
Откройте и закройте дверцу, чтобы проверить натяжение пружины.
-
Найдите регулировочные винты пружины дверцы у основания дверцы посудомоечной машины.
-
Используя крестообразную отвертку, поверните винты по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить натяжение дверцы.
Пластиковые модели ванн
-
Если дверца закрывается слишком быстро, уменьшите натяжение пружины, переместив конец пружины в переднюю часть посудомоечной машины.
-
Если дверца открывается, увеличьте натяжение пружины, переместив конец пружины к задней части посудомоечной машины.
-
Пружины должны быть в одинаковых выемках слева и справа.
2. Посудомоечная машина не выровнена
Если посудомоечная машина была неправильно выровнена при установке, это может привести к проблемам. Вы можете попытаться починить дверцу посудомоечной машины, которая не закрывается.
Проверьте свой прибор на наличие признаков смещения. Посудомоечная машина должна хорошо размещаться в шкафу – если отверстие ванны не квадратное, дверца не будет закрываться должным образом. Для надлежащей работы посудомоечная машина должна поддерживаться выравнивающими ножками и задними колесами, которые помогают ей ровно стоять на полу.
Вы можете починить дверцу посудомоечной машины, которая не закрывается, следуя этим советам:
-
Проложите кабель питания, подачи воды и слива в отверстие шкафа, прежде чем поместить посудомоечную машину в окончательное положение.
-
Если в вашем приборе такой, убедитесь, что изоляционное одеяло не мешает посудомоечной машине правильно вставиться в отверстие шкафа.
-
Выровняйте переднюю часть дверной панели посудомоечной машины с передней частью дверцы шкафа и убедитесь, что выравнивающие ножки плотно прилегают к полу.
- При закрытой дверце посудомоечной машины проверьте уровень прибора на передней панели. При необходимости отрегулируйте выравнивающие ножки, чтобы посудомоечная машина расположилась правильно.
3. Предметы застряли между уплотнителем дверцы и баком посудомоечной машины
Если вы заметили, что дверца посудомоечной машины не закрывается должным образом, это может быть признаком того, что что-то застряло между уплотнителем дверцы и баком посудомоечной машины:
-
Убедитесь, что во время загрузки между уплотнителем дверцы посудомоечной машины и баком посудомоечной машины не застряли такие предметы, как столовое серебро.
-
Проверьте обе стойки на наличие предметов, которые могут застрять или выступать. Удалите любой предмет, выступающий за пределы стойки.
-
Проверьте, нет ли больших частиц пищи вокруг уплотнения дверцы, и при необходимости очистите часть посудомоечной машины.
-
Если вы не можете извлечь объект самостоятельно, возможно, вам понадобится вызвать техника, которая поможет его вытащить.
4. Дверная защелка сломана или повреждена
Часто причиной того, что дверца посудомоечной машины не закрывается, является сломана или повреждена дверная задвижка. Проверьте различные компоненты задвижки на наличие признаков повреждения или избыточного износа, включая погнутые петли или неправильно выровненную запорную пластину, чтобы починить дверцу.
Читайте также:
Как очистить микроволновку от жира, пятен и запахов: 8 легких шагов
Как отмыть микроволновку за 5 минут: поможет подручное средство
Как почистить микроволновку: подробная инструкция для хозяек