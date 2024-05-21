Багато людей задаються питанням про те, що робити, якщо морозильна камера не морозить. Відповідь на це питання є. Ви можете скористатися деякими порадами, які можуть допомогти вам у такій ситуації.
Крок 1. Перевірте елементи керування налаштуваннями
Щоб переконатися, що на приладі встановлено відповідну температуру, перевірте налаштування керування приладом. Однак якщо ваша морозильна камера не морозить, можливо, настав час перевірити термостат. Спробуйте змінити термостат із найнижчого значення на найвище. Якщо ви не чуєте звуку клацання, тоді рекомендується професійна заміна.
Крок 2: Очистіть полиці морозильної камери
Деякі проблеми з морозильною камерою можна вирішити, звільнивши її полиці. Перепакування може призвести до закритого вентилятора випарника та блокування повітряного потоку, тому не переповнюйте морозильну камеру та зберігайте стільки їжі, скільки дозволяють розміри вашого пристрою. Скористайтеся нагодою, щоб протерти відкриті ділянки, щоб видалити залишки бруду, пилу або частинок їжі. Це може допомогти вирішити проблему, якщо морозильна камера не морозить
Крок 3: Очистіть котушки конденсатора
Якщо у вас виникають проблеми із заморожуванням у вашому комбінованому холодильнику з морозильною камерою, перевірте стан ваших конденсаторних котушок, до яких зазвичай можна отримати доступ із задньої або нижньої частини холодильника. Коли на змійовиках конденсатора накопичується бруд, охолоджувальна здатність приладу послаблюється. Ви можете використовувати пилосос із щілинною насадкою для видалення пилу та підтримки чистоти котушок конденсатора.
Обов’язково ознайомтеся з Посібником з використання та догляду, щоб отримати рекомендації щодо обслуговування для конкретної моделі.
Крок 4: Усуньте надлишок інею
Якщо морозильна камера не морозить, причина може бути в льоді. Розбийте накопичений лід, щоб усунути затори та дозволити морозильній камері досягти та підтримувати прийнятну температуру для належного зберігання їжі. Коли іній покриває внутрішні стінки морозильника, морозильна камера повинна працювати інтенсивніше, щоб підтримувати свою температуру. Однак зауважте, що оскільки більшість сучасних морозильних камер мають функції автоматичного розморожування, морозильну камеру, яка занадто швидко накопичує лід, повинен оцінити професіонал.
Читайте також:
Як очистити посудомийну машину, щоб посуд був блискучим: 7 простих кроків
Як очистити жирний посуд: швидкий метод для зайнятих господинь
Як очистити кухонну витяжку домашніми засобами: сяятиме як нова