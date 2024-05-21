Якщо у вас виникають проблеми із заморожуванням у вашому комбінованому холодильнику з морозильною камерою, перевірте стан ваших конденсаторних котушок, до яких зазвичай можна отримати доступ із задньої або нижньої частини холодильника. Коли на змійовиках конденсатора накопичується бруд, охолоджувальна здатність приладу послаблюється. Ви можете використовувати пилосос із щілинною насадкою для видалення пилу та підтримки чистоти котушок конденсатора.

Обов’язково ознайомтеся з Посібником з використання та догляду, щоб отримати рекомендації щодо обслуговування для конкретної моделі.