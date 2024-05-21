Многие люди задаются вопросом о том, что делать, если морозильник не морозит. Ответ на этот вопрос есть. Вы можете воспользоваться некоторыми советами, которые могут помочь вам в такой ситуации.
Шаг 1. Проверьте элементы управления настройками
Чтобы убедиться, что на приборе установлена соответствующая температура, проверьте настройки управления прибором. Однако если ваша морозильная камера не морозит, возможно, пора проверить термостат. Попытайтесь изменить термостат с самого низкого значения на самое высокое. Если вы не слышите звук щелчка , тогда рекомендуется профессиональная замена.
Шаг 2: Очистите полки морозильной камеры
Некоторые проблемы с морозильной камерой можно решить, освободив полки. Переупаковка может привести к закрытому вентилятору испарителя и блокировке воздушного потока, поэтому не переполняйте морозильную камеру и храните столько еды, сколько позволяют размеры устройства. Используйте возможность протереть открытые участки, чтобы удалить остатки грязи, пыли или частиц пищи. Это может помочь решить проблему, если морозильная камера не морозит
Шаг 3: Очистите катушки конденсатора
Если у вас возникают проблемы с замораживанием в комбинированном холодильнике с морозильной камерой, проверьте состояние конденсаторных катушек, к которым обычно можно получить доступ из задней или нижней части холодильника. Когда на змеевиках конденсатора скапливается грязь, охлаждающая способность прибора ослабляется. Вы можете использовать пылесос с щелевой насадкой для удаления пыли и поддержания чистоты катушек конденсатора.
Обязательно ознакомьтесь с Руководством по использованию и уходу, чтобы получить рекомендации по обслуживанию для конкретной модели.
Шаг 4: Устраните избыток инея
Если морозильник не морозит, причина может быть во льду. Разбейте накопленный лед, чтобы устранить пробки и позволить морозильной камере достичь и поддерживать приемлемую температуру для хранения пищи. Когда иней покрывает внутренние стены морозильника, морозильная камера должна работать более интенсивно, чтобы поддерживать свою температуру. Однако заметьте, что поскольку большинство современных морозильных камер имеют функции автоматического размораживания, морозильную камеру, слишком быстро накапливающую лед, должен оценить профессионал.
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