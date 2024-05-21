Если у вас возникают проблемы с замораживанием в комбинированном холодильнике с морозильной камерой, проверьте состояние конденсаторных катушек, к которым обычно можно получить доступ из задней или нижней части холодильника. Когда на змеевиках конденсатора скапливается грязь, охлаждающая способность прибора ослабляется. Вы можете использовать пылесос с щелевой насадкой для удаления пыли и поддержания чистоты катушек конденсатора.

Обязательно ознакомьтесь с Руководством по использованию и уходу, чтобы получить рекомендации по обслуживанию для конкретной модели.