Якщо вода накопичується всередині або під холодильником, рекомендується ретельно оглянути холодильник професіоналом. Технік перевірить ваш холодильник на ознаки засмічення зливної лінії та, якщо необхідно, видалить будь-яке сміття всередині зливної труби.

Після того, як дренажна лінія вашого холодильника була промита та очищена, переконайтеся, що дренаж для розморожування не закритий продуктами, які зберігаються в морозильній камері, тримаючи прилад у порядку.