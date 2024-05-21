Если вода скапливается внутри или под холодильником, рекомендуется тщательно осмотреть холодильник профессионалом. Техник проверит ваш холодильник на признаки засорения сливной линии и, если необходимо, удалит любой мусор внутри сливной трубы.

После того, как дренажная линия холодильника была промыта и очищена, убедитесь, что дренаж для размораживания не закрыт продуктами, хранящимися в морозильной камере, держа прибор в порядке.