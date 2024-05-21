Визначте, чи можна видалити плями та помутніння зі склянок, виконавши швидкий точковий тест, щоб допомогти визначити рівень накопичення жорсткої води. Змочіть ганчірку для посуду в оцті й обережно потріть скло круговими рухами. Якщо плівка починає підніматися зі скла, мінеральні відкладення відповідають за його молочний вигляд, і ви можете продовжити другий крок, щоб видалити їх. Якщо скло залишається запітнілим, ймовірно, це неможливо виправити.