Іноді нам потрібно задуматися про те, як видалити плями та помутніння зі склянок, щоб знову насолоджуватися напоями з чистих та блискучих ємностей. Ось як це зробити:
Крок 1. Знайдіть причину
Визначте, чи можна видалити плями та помутніння зі склянок, виконавши швидкий точковий тест, щоб допомогти визначити рівень накопичення жорсткої води. Змочіть ганчірку для посуду в оцті й обережно потріть скло круговими рухами. Якщо плівка починає підніматися зі скла, мінеральні відкладення відповідають за його молочний вигляд, і ви можете продовжити другий крок, щоб видалити їх. Якщо скло залишається запітнілим, ймовірно, це неможливо виправити.
Крок 2: Замочіть в оцті
Помістіть склянки, уражені мінеральними відкладеннями, боком у раковину або глибоку каструлю, потім залийте їх оцтом і дайте їм повністю зануритися протягом 15 хвилин.
Крок 3: Виперіть вручну
Злийте воду з раковини або вийміть склянки з каструлі, потім обережно вимийте їх вручну, використовуючи миючий засіб і теплу воду. Як бачите, видалити плями та помутніння зі склянок не так вже й складно.
Крок 4: Висушіть
Коли вам вдалося видалити плями та помутніння зі склянок, швидко висушіть склянки серветкою з мікрофібри, оскільки висихання на повітрі може призвести до утворення водяних плям.
Склянки, каламутні від мінеральних відкладень, можна добре очистити розчином на основі кислоти, як-от оцет, але вони все одно можуть запітніти, оскільки їх миють у жорсткій воді. Читайте далі, щоб дізнатися про запобігання помутнінню склянок під час миття в посудомийній машині.