Определите, можно ли удалить пятна и помутнение из стакана, выполнив быстрый точечный тест, чтобы помочь определить уровень накопления жесткой воды. Смочите тряпку для посуды в уксусе и осторожно потрите стекло круговыми движениями. Если пленка начинает подниматься из стекла, минеральные отложения отвечают за его молочный вид, и вы можете продлить второй шаг, чтобы удалить их. Если стекло остается запотевшим, вероятно, это невозможно исправить.