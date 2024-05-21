Иногда нам нужно задуматься о том, как удалить пятна и помутнения из стаканов, чтобы снова наслаждаться напитками из чистых и блестящих емкостей. Вот как это сделать:
Шаг 1. Найдите причину
Определите, можно ли удалить пятна и помутнение из стакана, выполнив быстрый точечный тест, чтобы помочь определить уровень накопления жесткой воды. Смочите тряпку для посуды в уксусе и осторожно потрите стекло круговыми движениями. Если пленка начинает подниматься из стекла, минеральные отложения отвечают за его молочный вид, и вы можете продлить второй шаг, чтобы удалить их. Если стекло остается запотевшим, вероятно, это невозможно исправить.
Шаг 2: Замочите в уксусе
Поместите стаканы, пораженные минеральными отложениями, боком в раковину или глубокую кастрюлю, затем залейте их уксусом и дайте полностью погрузиться в течение 15 минут.
Шаг 3: Выперите вручную
Слейте воду из раковины или извлеките стаканы из кастрюли, затем осторожно вымойте их вручную, используя моющее средство и теплую воду. Как видите, удалить пятна и помутнения из стаканов не так уж сложно.
Шаг 4: Высушите
Когда вам удалось удалить пятна и помутнение из стаканов, быстро высушите стаканы салфеткой из микрофибры, так как высыхание на воздухе может привести к образованию водяных пятен.
Стаканы, мутные от минеральных отложений, можно хорошо очистить раствором на основе кислоты, например уксус, но они все равно могут запотеть, поскольку их моют в жесткой воде. Читайте дальше, чтобы узнать о предотвращении помутнения стаканов во время мытья в посудомоечной машине.