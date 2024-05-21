Полагодити духовку, яка не нагрівається може буде складно і потребувати багато зусиль. Однак, є поради, з якими це можливо.
Як полагодити духовку, яка не нагрівається
1. Огляньте автоматичний вимикач
Якщо духовка не нагрівається, це може бути результатом спрацьовування автоматичного вимикача. Перевірте панель вимикача вашого будинку, щоб побачити, чи вимикач застряг посередині між «Увімкнено» та «Вимкнено». Якщо так, увімкніть його та подивіться, чи нагрівається духовка. Цей спосіб може допомогти полагодити вашу техніку.
2. Перевірте розетку
Причиною того, що духовка не включається, може бути непрацююча розетка. Є кілька ознак того, що ваша розетка зіпсувалася, але загальним показником є зміна кольору, наприклад чорні плями або деформований пластик. Якщо ви не впевнені, що ваша розетка працює належним чином, зверніться до кваліфікованого електрика.
3. Перевірте нагрівальний елемент (тільки для електричної духовки)
Нагрівальний елемент вашої електричної духовки (який також іноді називають елементом для випікання) живить нагрів духовки. Якщо ваш нагрівальний елемент не світиться червоним, коли ви намагаєтеся нагріти духовку, це може бути ознакою того, що його потрібно замінити. яви не зможете полагодити духовку, яка не нагрівається, в такому випадку.
4. Перевірте ущільнення дверцят духовки
Щоб духовка залишалася нагрітою, вона повинна мати можливість утримувати тепло, яке виробляє. Переконайтеся, що ущільнення між дверцятами духовки та внутрішньою стінкою духовки на місці, а дверцята повністю закриваються, щоб запобігти витоку тепла.
5. Знайдіть датчик температури
Датчик температури є важливою частиною нагріву вашої духовки. При правильному розташуванні під кутом 90° датчик духовки допоможе модулювати функції духовки. Якщо датчик знаходиться не на своєму місці або якщо нагрівальний елемент знаходиться не в тому місці та надто близько до датчика, це може спричинити неправильні показники температури.
6. Огляньте запальник
Можливою причиною того, що газова піч не може нагріватися, можуть бути брудні або несправні запальники. Якщо запальник забруднений, його можна очистити, дотримуючись інструкцій у посібнику з догляду за приладом; якщо наросту немає, вам потрібно буде звернутися до кваліфікованого фахівця для заміни. Фахівець зможе полагодити вашу духовку, яка не нагрівається.
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