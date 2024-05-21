Можливою причиною того, що газова піч не може нагріватися, можуть бути брудні або несправні запальники. Якщо запальник забруднений, його можна очистити, дотримуючись інструкцій у посібнику з догляду за приладом; якщо наросту немає, вам потрібно буде звернутися до кваліфікованого фахівця для заміни. Фахівець зможе полагодити вашу духовку, яка не нагрівається.

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