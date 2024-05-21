Возможной причиной того, что газовая печь не может нагреваться, могут быть грязные или неисправные зажигатели. Если зажигатель загрязнен, его можно очистить, следуя инструкциям в руководстве по уходу за прибором; если нароста нет, вам нужно будет обратиться к квалифицированному специалисту для замены. Специалист сможет починить вашу не нагреваемую духовку.

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