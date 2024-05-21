Починить не нагреваемую духовку может будет сложно и потребовать много усилий. Однако есть советы, с которыми это возможно.
Как починить не нагреваемую духовку.
1. Осмотрите автоматический выключатель
Если духовка не нагревается, это может являться результатом срабатывания автоматического выключателя. Проверьте панель выключателя вашего дома, чтобы увидеть, застрял ли выключатель посередине между «Включено» и «Выключено». Если да, включите его и посмотрите, нагревается ли духовка. Этот способ может помочь починить вашу технику.
2. Проверьте розетку.
Причиной того, что духовка не включается может быть неработающая розетка. Есть несколько признаков того, что ваша розетка испортилась, но общим показателем является изменение цвета, например черные пятна или деформированный пластик. Если вы не уверены, что ваша розетка работает правильно, обратитесь к квалифицированному электрику.
3. Проверьте нагревательный элемент (только для электрической духовки)
Нагревательный элемент вашей электрической духовки (который иногда называют элементом для выпекания) питает нагрев духовки. Если ваш нагревательный элемент не светится красным, когда вы пытаетесь нагреть духовку, это может быть признаком того, что его нужно заменить. явления не сможете починить не нагреваемую духовку в таком случае.
4. Проверьте уплотнение дверцы духовки.
Чтобы духовка оставалась нагретой, она должна иметь возможность удерживать производимое тепло. Убедитесь, что уплотнение между дверцей духовки и внутренней стенкой духовки на месте, а дверца полностью закрывается, чтобы предотвратить утечку тепла.
5. Найдите датчик температуры
Датчик температуры является важной частью нагрева духовки. При правильном расположении под углом 90° датчик духовки поможет модулировать функции духовки. Если датчик находится не на своем месте или если нагревательный элемент находится не в том месте и слишком близко к датчику, это может привести к неправильным показателям температуры.
6. Осмотрите зажигалку
Возможной причиной того, что газовая печь не может нагреваться, могут быть грязные или неисправные зажигатели. Если зажигатель загрязнен, его можно очистить, следуя инструкциям в руководстве по уходу за прибором; если нароста нет, вам нужно будет обратиться к квалифицированному специалисту для замены. Специалист сможет починить вашу не нагреваемую духовку.
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