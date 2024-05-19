У разі тривалого вимкнення електроенергії ви можете отримувати банківські послуги у наших чергових відділеннях "ПриватБанк".

Державний "ПриватБанк" планує продовжувати надавати своїм клієнтам послуги навіть у випадках масових відключень електроенергії. Це стосується як фізичних відділень, так і онлайн-сервісів.

Про це повідомили у "ПриватБанк". Там зазначили: працюватимуть же під час можливих масштабних блекаутів будуть не всі відділення – лише чергові. Їхній список знаходиться за посиланням.

"Робота ПриватБанку під час блекауту. У разі тривалого вимкнення електроенергії ви можете отримувати банківські послуги в наших чергових відділеннях", – розповіли в " ПриватБанк".

У "ПриватБанку" також повідомили, що клієнти матимуть можливість користуватися банківськими послугами онлайн, включно з телефонною лінією 3700.

Клієнти можуть здійснювати та підтверджувати операції через програми Приват24 та Приват24 для бізнесу, за умови наявності доступу до Інтернету.

Водночас, представники "ПриватБанку" визнали, що можуть виникнути ситуації, коли поруч не буде чергового відділення. У таких випадках, за їхніми словами, клієнти зможуть отримувати послуги в будь-якому відділенні загальної мережі українських банків через систему "powerbanking".

Це створена за ініціативою Національного банку України об'єднана мережа відділень банків України, яка буде функціонувати та забезпечувати надання необхідних послуг клієнтам навіть під час перебоїв в електропостачанні.

"Мережа налічує вже понад 2 390 відділень, забезпечених альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом", – розповіли в самому Нацбанку.

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