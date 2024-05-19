В случае длительного отключения электроэнергии вы можете получать банковские услуги в наших дежурных отделениях "ПриватБанк".

Государственный "ПриватБанк" планирует продолжать предоставлять своим клиентам услуги даже в случаях массовых отключений электроэнергии. Это касается как физических отделений, так и онлайн-сервисов.

Об этом сообщили в "ПриватБанке". Там отметили: будут же работать во время возможных масштабных блекаутов будут не все отделения – только очередные. Их список находится по ссылке.

"Работа ПриватБанка во время блекаута. В случае длительного отключения электроэнергии вы можете получать банковские услуги в наших дежурных отделениях", – рассказали в ПриватБанке.

В "ПриватБанке" также сообщили, что клиенты будут иметь возможность пользоваться банковскими услугами онлайн, включая телефонную линию 3700.

Клиенты могут осуществлять и подтверждать операции через приват24 и Приват24 для бизнеса, при наличии доступа в Интернет.

В то же время представители "ПриватБанка" признали, что могут возникнуть ситуации, когда рядом не будет очередного отделения. В таких случаях клиенты смогут получать услуги в любом отделении общей сети украинских банков через систему "powerbanking".

Это созданная по инициативе Национального банка объединенная сеть отделений банков Украины, которая будет функционировать и обеспечивать предоставление необходимых услуг клиентам даже во время перебоев в электроснабжении.

"Сеть насчитывает уже более 2 390 отделений, снабженных альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом", – рассказали в самом Нацбанке.

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