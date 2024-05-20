Світ буде на вашому боці, коли ви оберете себе – це послання цього тижня, з 20 по 26 травня 2024 року, для всіх.

Перш ніж ми розглянемо читання однієї карти Таро для кожного знака зодіаку , ось загальні послання тижня, на які слід звернути увагу.

Насамперед, коли «Справедливість» і «Диявол» виходять разом, нам слід пам'ятати, що погане часто може прикидатися добрим, доки не буде готове вибити ґрунт у вас з-під ніг, тоді як хороше часто може бути названо поганими цими людьми, чиї сумнівні мотиви будуть розкриті.

Отже, будьте уважними, плануючи свої дні цього тижня.

Слухайте так само, як і кажете. Ви дізнаєтесь правду, якщо прислухаєтеся до неї.

Щотижневе читання однієї карти Таро на 20–26 травня 2024 року:

Овен

Карта Таро тижня: П'ятірка Меч.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Інший Овен.

Овен, вся енергія цього тижня для вас спрямована на те, щоб відрізняти правду від брехні, людей, які щиро підтримують вас, і тих, хто намагається втягнути шерсть у ваші очі. З вами все буде гаразд, якщо ви довіряєте своїй інтуїції та не ігноруєте тривожні сигнали.

Телець

Карта Таро тижня: Паж Кубків

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Водолій.

Телець, енергія на цьому тижні для вас прекрасна та ніжна, про що свідчить ваша карта Таро тижня – Паж Кубків. Вам пропонується заспокоїтись і просто плисти за течією. Будь то любов чи інші сфери життя, спокійний темп життя та відкритість новим приємним враженням принесуть вам більше користі, ніж ви можете собі уявити.

Близнюки

Карта Таро тижня: Трійка Меч.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: інші близнюки.

Близнюки, енергія на цьому тижні для вас полягає в терпінні до себе, особливо якщо ви поранені зсередини і останнім часом стаєте нервовішими, ніж зазвичай. Ваша підсвідомість бажає очиститися від отрути зсередини, щоб ви могли отримати легкість і невимушеність. Займайтеся діяльністю, яка принесе вам катарсис (включаючи роботу з терапевтом), і ви відкриєте свої благословення.

Карти Таро Рак

по неділях: пара пентаклів.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Стрілець.

Раку, ти чудова душа з величезними запасами сили та доброти всередині. Якщо ви зосередитеся на створенні правильного фундаменту, будь то в особистому житті, кар'єрі або деінде, ви отримаєте чудові результати, коли прийде час. Ті з вас, хто планує купити будинок, також досягнуть успіху в цій галузі цього тижня.

Лев

Карта Таро тижня: Сонце.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Козеріг.

Лев, найкращої карти в колоді Таро, ніж Сонце, тобі не знайти. Зрештою, воно вами керує! Так що чекайте на неймовірні враження цього тижня, а також кілька хороших можливостей. Ви зараз перебуваєте в епосі своєї могутності. Так що спирайтеся на свої таланти і не дозволяйте нікому применшувати вашу самооцінку чи самоповагу.

Діва

Карта Таро тижня: Сонце.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Рак.

Діво, енергія цього тижня дуже корисна для тебе! На вашому столі лежить карта Таро Сонце, і вона закликає вас бути вірними собі та своєму творчому баченню у всіх сферах життя. Чи то проект дизайну інтер'єру, чи щось надсекретне на роботі, у вас все буде добре, якщо ви довіряєте своєму внутрішньому голосу.

Терези

Карта Таро тижня: Сонце.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Телець.

Терези, ваше життя цього тижня тісно пов'язане як мінімум з двома або більше людьми. Поки ви усвідомлюєте, хто є позитивною силою у вашому житті та підтримує ваші довгострокові цілі, з вами все буде гаразд. Тож не ігноруйте червоні прапорці! Якщо ви вирішите залишатися пов'язаним не з тими людьми або токсичними друзями, це закінчиться лише тим, що ви постраждаєте.

Скорпіон

Карта Таро тижня: Четвірка Меч.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Овен.

Скорпіон, заспокойся цього тижня. У вас є четвірка Меч як знак того, що вам потрібна перерва. Якщо можливо, заплануйте поїздку на вихідні та наберіться сил у більш спокійній обстановці з приємнішими людьми. Тут також вказано спілкування зі своєю другою половинкою. Поки ви залишаєтеся спокійним та терплячим, події розвиватимуться на вашу користь.

Стрілець

Карта Таро тижня: Четвірка Меч.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Діва.

Стрілець, якщо ви почуваєтеся на межі вигоряння, ваша карта Таро тижня - явна ознака того, що вам потрібна перерва. Це особливо актуально, якщо у вас вдома є діти, і ви постійно втомлені домашніми обов'язками. Намагайтеся принести допомогу скрізь, де тільки можете, або навчіть своїх дітей підтримувати вас (скрізь, де вони можуть), щоб вони засвоїли хороші цінності та принципи.

Козеріг

Карта Таро тижня: Паж Кубків

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Лев.

Козеріг, енергія цього тижня закликає вас не надто зациклюватись на своїх шляхах. На вас чекають нові ідеї та натхнення, особливо в найнесподіваніших місцях. Деякі з вас отримають це благословення від людей, які набагато молодші за вас, тому не скидайте з рахунків те, що вони говорять. Космос діє таємниче і часто посилає несподіваних посланців.

Водолій

Карта Таро тижня: Імператриця.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Діва.

Водолій, на тебе чекає справді насичений тиждень з картою Таро Імператриця. Просто пам'ятайте: будучи сприйнятливим, ви отримаєте все, що вам потрібне. Тож вірте в таємничий устрій світу і дозвольте своїм бажанням проявитися. Але не плутайте сприйнятливість із пасивністю! Іноді інтуїція спонукає вас йти в певному напрямку. Якщо ви сприйнятливі до цих підштовхувань, на вас чекають хороші речі.

Риби

Карта Таро тижня: Імператор.

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Козеріг.

Риби, прочитайте послання Таро для ваших знаків Сонця, Місяця та Вранішнього сонця цього тижня. Це дасть вам повну картину того, на що ви можете очікувати. З картою Таро Імператор, представленою вам, вам пропонується усвідомити себе окремим від колективу. Для деяких із вас це може виявитися важким, особливо якщо ви боретеся з бажанням догодити людям, але постарайтеся зробити все можливе. Тверде розуміння того, хто ви є, у що ви вірите і уявляєте, дозволить вам йти далі і швидше, ніж будь-коли раніше.

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